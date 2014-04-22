علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این دفتر برنامه‌ای عملیاتی برای پیاده کردن پیشنهاد روز گذشته وزیر ارشاد برای واسپاری ممیزی کتاب به ناشرانی که مرتکب تخلفی نمی‌شوند، دارد؟، گفت: ما از حدود دو ماه پیش مطالعه روی این موضوع را شروع کرده بودیم و پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای را هم در این زمینه آماده کرده‌ایم.

وی افزود: البته باید بحث‌های حقوقی این کار هم طی شود چون اگر قرار است چنین مسئله اجرایی شود، نباید مغایرتی با قوانین مربوطه داشته باشد.

مدیر دفتر کتاب در عین حال با استقبال از پیشنهاد اخیر وزیر ارشاد، تاکید کرد: به محض نهایی شدن این آئین‌نامه، ما آن را به هیئت نظارت بر کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان ارائه می‌کنیم.

شجاعی صائین بار دیگر تاکید کرد: به لحاظ حقوقی باید به این نقطه برسیم که نفس تفویض امر ممیزی کتاب با قانون مربوط به ضوابط نشر، مزاحمت و مغایرتی نداشته باشد ضمن اینکه باید راهکارهایی اجرایی پیاده کردن این مسئله پیدا شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد اخیر وزیر ارشاد به این معنی است که یک ناشر که سابقه تخلفی هم ندارد، بتواند آثار خود و نیز دیگر ناشران را ممیزی کند؟ گفت: خیر، اگر این ایده بخواهد اجرایی شود، طبیعتاً به یک ناشر تنها در خصوص بررسی و ممیزی کتاب‌های خودش، اختیار داده می‌شود. در واقع در این طرح، ناشر به عنوان بازوی کارشناسی دفتر کتاب تلقی خواهد شد و ما کارِ کارشناسی او را به مثابه کارِ کارشناسی دفتر کتاب تلقی می‌کنیم.

مدیر دفتر کتاب اظهار امیدواری کرد مطالعات مربوط به نحوه اجرایی کردن این ایده رو به اتمام است و چنانچه به جمع‌بندی مثبتی در این خوص منتهی شود، در آینده‌ای البته نه چندان نزدیک به دو هیئت نظارت بر کتاب در دو حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، روز گذشته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین نشست اعضا هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان، ضمن تاکید بر تخصصی بودن این هیات گفته بود: برخی از مجوزها در این زمینه را می‌توان تفویض کرد.

وی همچنین تاکید کرده بود: می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند و یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آنها سپرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تمرکز کند.