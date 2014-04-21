به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر دوشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: ساخت سد به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تامین آب مورد نیاز به ویژه در بخش کشاورزی است که تلاش های بسیار زیادی در این راستا صورت گرفته است.

وی به ساخت سد رئیسعلی دلواری در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این سد پس از سال‌ها به بهره‌برداری رسیده است و باعث رضایت‌مندی کشاورزان به ویژه در بخش های تحت پوشش این سد شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر ساخت سد را یک نوع سرمایه‌گذاری داسنت و اضافه کرد: سد رئیسعلی دلواری دارای 670 میلیون مترمکعب ظرفیت است که از سال 84 آبگیری شد و افتتحا رسمی این سد نیز دو سال بعد یعنی سال 86 بود.

واگذاری 100 هکتار زمین به سرمایه‌گذار برای توسعه کشت گلخانه‌ای

وی حجم آب قابل بهره‌برداری از سد رئیسعلی دلواری را 510 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از دیگر ظرفیت سد رئیسعلی مربوط به رسوب، تبخیر و نفوذ به سفره‌های زیرزمینی است.

رجایی خاطرنشان ساخت: سد رئیسعلی دلواری از نوع مخزنی بتنی قوسی است که دارای ارتفاع 112 متر از پی و طول تاج 240 متر است و 24 هزار هکتار سطح زیر کشت این سد است.

وی در ادامه از واگذاری 100 هکتار زمین به سرمایه‌گذار برای توسعه کشت گلخانه‌ای خبر داد و افزود: این میزان زمین تا 500 هکتار قابل توسعه است و امیدواریم شاهد توسعه کشاورزی در این منطقه باشیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر تصریح کرد: 110هکتار از سطح زیر کشت سد رئیسعلی دلواری برای پرورش ماهی در قفس در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.