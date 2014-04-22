ادغام دو تیم فوتبال پاس و الوند همدان پاک کردن صورت مسئله است/ پاس دیروز بهتر از امروز نفس می کشید

عبدالحميد رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از پایان مسابقات لیگ یک و ابقای پاس، در حال حاضر حالت بلاتكليفي داريم ولي بر اساس تعهدي كه من نسبت به كارم دارم با حضور در دفتر باشگاه پاس كارهاي باشگاه را پيگيري مي كنم.

مديرعامل باشگاه پاس همدان با بيان اينكه بالاخره بايد كسي باشد به بازیکنان، پرنسل، طلبكار و بدهكار جواب دهد، افزود: من فعلا حضور دارم كه كار باشگاه لنگ نباشد و همچنین درحال تدوین برنامه فصل بعد هستم و اگر قسمت باشد در باشگاه پاس و يا جاي ديگر خدمتگزار مملكت باشم.

راه یابی پاس به لیگ برتر یک هدف است

وی بیان داشت: تمايل قلبي من با توجه به اينكه خودم را پاسي مي دانم و قبل از اينكه پاس به همدان بیاید در خدمت پاس بوده ام و پاس را خانه خود مي دانم و به نوعي بازگشت پاس به ليگ برتر براي من تبديل به يك هدف شده است.

رمضانی اضافه کرد: قصد دارم با كمك استان و همت مسئولين استاني از جمله استاندار، شهردار و تمام كساني كه در همدان خدمت مي كنند بتوانيم اين مهم را انجام دهيم و به لیگ برتر راه یابیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با بیان اینکه چند مطلب فرا روي كار پاس است، عنوان داشت: یکی از این مطالب ادغام تیم پاس و الوند همدان است که متاسفانه از ديدگاه و نظريه فوتبالي بحث ادغام این دو تیم، پاك كردن صورت مسئله است.

ادغام دو تیم پاس و الوند همدان کاری غیر حرفه ای است

وی در ادامه گفت: هدف ما از ورزش ایجاد نشاط اجتماعي و جلوگيري از بحث اعتياد است و نباید با ادغام دو تیم اين فرصت را از بين ببريم و به نظرم اين كاري غير حرفه اي است.

رمضانی با اشاره به اینکه با ادغام دو تیم پاس و الوند همدان فرصت را از جوان هاي اين شهر مي گيريم، ابراز داشت: اگر اين اتفاق بيفتد عملا دست هايمان را بالا مي بريم که اهالی فوتبال ما ضعیف هستیم و این یک ضعف است.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اذعان داشت: يك تيم در همدان معني ندارد بلکه بايد سه تيم داشته باشيم چراكه استان همدان يك استان پهناور و دارای پتانسیل است.

وی با بیان اینکه در خوزستان چند سال فعاليت كرده ام، اظهار داشت: در خوزستان هفت تيم ليگ یکی و برتري است که كنار يكديگر كار مي كردند پس آنها نیز بايد بگويند نمیتوانیم گويي اينكه خوزستان را زر خيز مي دانند اما به هر حال استان همدان هم پتانسیل های بالایی دارد.

ادغام تیم پاس قدمت 60 ساله اش را از بین می برد

رمضانی با اشاره به اینکه اعتقاد دارم نباید ادغام دو تیم صورت گیرد، افزود: با اینکار سابقه اي را از بين مي بريم که مدعي هستيم پاس در فوتبال 60 سال قدمت دارد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اشاره به اینکه اگر بياييم از نيروهاي خوب الوند براي موجوديت تيم پاس استفاده كنيم بسيار زيبنده است، بیان داشت: الوند چند بازیکن خوب همدانی دارد كه مي توانند در ليگ يك و برتر بازي كنند و اگر بتوان از آنها استفاده كرد كار خوب و پسنديده اي است.

وی اضافه کرد: با ادغام تیم های پاس و الوند صد در صد مخالفم اما اگر دستور مسئولين است بايد انجام شود.

رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترين مشكل تيم پاس همدان بدهي هايش است، عنوان داشت: هر روز حلقه طلبکاران تيم پاس تنگ تر مي شود و ديروز بهتر از امروز نفس می کشیدیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه گفت: ساشا كلونیجا بازيكن خارجی که در دوره مدیریت آقاي ملاحي با باشگاه پاس عقد قرارداد بسته است با شکایت به فیفا و با حکم فیفا به ما مهلت داده كه مبلغ 95 هزار دلار تا هشتم اردیبهشت ماه به وی پرداخت كنيم.

وی با اشاره به اینکه اين مسئله با پا درمیانی، دادن چک و گرفتن زمان حل نمی شود، ابراز داشت: بايد مبلغ را نقد پرداخت كرد.

رمضانی اذعان داشت: همچنین بايد براي فصل جديد با طلبکاران قبلی تسويه حساب کرده و چاره ای بیندیشیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اشاره به اینکه اگر تیم پاس ادغام شد بايد بدهي های آن باز پرداخت شود، اظهار داشت: اعتقادم بر اين است كه استاندار و مسئولين شهري يك جلسه فوق العاده بگذارند و من هم طي اين سه روز هشدارهای لازم را داده و اعلام وضعيت قرمز كرده ام.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان مديرعامل وظيفه ام اين است كه اطلاع رساني كنم و اطلاع رساني نیز كرده ام، افزود: باز هم بستگي به نظر مسئولین دارد كه در رابطه با پاس تصميم گيري كنند.

در بودجه امسال پاس، بدهی ها نیز در نظر گرفته شود

رمضانی بیان داشت: در بودجه اي كه در نظر دارند امسال در اختیار پاس بگذارند بدهي ها را نيز در نظر داشته باشند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اشاره به اینکه وضعيت اقتصادي کشور بحراني است اما تا به امروز اعضاي شوراي شهر، شهرداري، استاندار، اداره ورزش و جوانان و ساير مسئولين نسبت به گره گشايي اين باشگاه قدم هاي مثبتي برداشته اند، اضافه کرد: باید شهرداري و شوراي شهر براي سال آينده به ميدان بيايند و باز هم حمايت كنند چراکه با حمایت آنان 60 درصد گره مشكلات مالي باز مي شود.

وی با بیان اینکه شوراي شهر و شهرداري يكسري امكانات دارند كه ساير ارگان ها ندارند، عنوان داشت: شهرداري ها در تركيه و ‍ژاپن حامي تيم هاي فوتبال هستند.

رمضانی در ادامه گفت: تقاضا مي كنم همانگونه كه از سال گذشته شورای اسلامی شهر و شهرداري قدم هاي مثبتي برداشته اند پا پس نكشند و با اراده بيشتر به كمك ورزش استان بویژه باشگاه پاس بيايند چراکه تلورانس مالي شهرداري از هر اداره اي بيشتر است و انتظار داريم بيشتر همكاري كنند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ابراز داشت: به عنوان مثال پديده مشهد که چندین درصد آن متعلق به شهرداري است، توانست امسال به راحتی به لیگ برتر صعود کند.

وی با بیان اینکه به هر حال امسال قصد دارم اگر خدمتگزار باشگاه پاس باشم تيم بزرگسالان را رهبري كنم، اذعان داشت: از دیگر برنامه های باشگاه پاس فعال تر کردن مدرسه فوتبال و تيم بانوان نسبت به سال قبل است.

رمضانی با اشاره به اینکه فصل گذشته بانوان همدانی مقام خوبی در لیگ برتر کشور کسب کرده اند، اظهار داشت: امسال قصد داریم يك تيم صد در صد بومي از بانوان همداني راهی مسابقات لیگ برتر بانوان کنیم.