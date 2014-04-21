تمرینات بدنسازی که تیم ملی انجام می دهد در فوتبال ایران جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلال حسینی، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص شرایط اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی، به سایت فدراسیون فوتبال گفت: خوشبختانه شرایط بسیار خوبی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته ایم. تمرکز کادر فنی در حال حاضر بیشتر بروی بدنسازی بازیکنان است تا به سطح مسابقات جام جهانی نزدیک تر شویم.

وی افزود: خوشبختانه پس از اضافه شدن بازیکنان استقلال شرایط اردو جدی تر از روزهای قبل پیش می رود و بدنساری فوق العاده ای را انجام می دهیم که هم سخت و هم در فوتبال ایران جدید است. البته با توجه به در پیش بودن اردوی اروپا و پس از آن در برزیل سطح آمادگی بازیکنان به سطح ایده آل نزدیک تر خواهد شد.

مدافع تیم ملی درباره شرایط اردوی آفریقای جنوبی اظهار داشت: با توجه به شرایط تیم ملی، انتخاب آفریقای جنوبی بهترین انتخاب ممکن بود و همچنین کمپی که در آن حضور داریم یکی از بهترین کمپ های آفریقا است که امکان برگزاری تمرینات خوب و بازی های تدارکاتی را مهیا کرده است که مسلما به پیشرفت بازیکنان کمک زیادی خواهد کرد.

وی درباره کادر فنی جدید اضافه شده به تیم ملی گفت: نفرات جدید اضافه شده به کادر، دید بسیار حرفه ای دارند و علاوه بر کمک زیادی که در این اردو و تا به اینجا به ما کرده اند، رابطه بسیار خوبی هم با بازیکنان برقرار کرده اند. در حال حاضر تمرینات مستمر و ایده آلی را در پیش داریم و قطعا با کمک کلیه اعضای کادر فنی و تلاش بازیکنان به شرایط ایده ال نزدیک تر خواهیم شد.