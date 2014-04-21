به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه هفته گذشته با 10 بازیکن اردوی آماده‌سازی اش را در شهر ژوهانسبورگ آغاز کرده بود، به مرور برخی از بازیکنان تیم های دیگر هم به ملی‌پوشان اضافه شدند و روز دوشنبه تعداد بازیکنان به 21 نفر رسید تا شرایط برگزاری اولین دیدار تدارکاتی فراهم شود.

براین است قرار است روز سه شنبه تیم ملی در اولین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم "موروکا سوالس" برود. این تیم که یکی از سه حریف باشگاهی ایران به شمار می رود در رقابت های لیگ برتر آفریقای جنوبی حضور دارد. این تیم در 28 بازی که در لیگ برتر آفریقای جنوبی انجام داده 14 بازی را باخته، هشت بازی را برده و 29 گل زده و 36 گل دریافت کرده است. در لیگ آفریقای جنوبی 16 تیم حضور دارند.

در حالی که برخی اخبار حکایت از آن دارد که شرایط کمپ تیم ملی برای برگزاری تمرینات بدنسازی مناسب نیست و کیفیت این زمین هم چندان مطلوب نیست اما ملی پوشان حاضر در اردو از این شرایط ابراز رضایت می کنند. پژمان منتظری مدافع تیم فوتبال ام صلال قطر که روز یکشنبه به جمع ملی پوشان اضافه شد در این مورد گفت: اردوی تیم ملی شرایط خوب و مناسبی دارد. آب و هوا هم بسیار مطلوب است و بهترین تمرینات را انجام می دهیم.

کریم انصاریفرد مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز با ابراز رضایت از شرایط اردویی تیم ملی گفت: تمرینات خوبی را پشت سرمی گذاریم و همه شرایط برای تمرین خوب ملی پوشان در آفریقای جنوبی فراهم شده است.

وی افزود: تمرینات اردوی آفریقای جنوبی با استدانداردهای اروپایی برابری می کند و بازیکنان تیم ملی هم تمرکزشان را روی تمرین گذاشته اند و به موضوع دیگری فکر نمی کنند. محور تمرینات تیم ملی بدنسازی است و کی روش هم نظارت خوبی روی تمرین بازیکنان دارد.

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند، قرار است در این اردوی تدارکاتی سه دیدار تدارکاتی با تیم های باشگاهی برگزار کند و روز 10 اردیبهشت ماه هم به مصاف تیم ملی فوتبال موزامبیک برود. البته براساس اعلام مهدی محمدنبی ، زمان اردوی تیم ملی پنج روز کوتاه تر از قبل شده و باید دید کی روش همچنان برگزاری این چهار دیدار تدارکاتی را در دستور کار خواهد داشت یا تعدادی از بازیها را حذف خواهد کرد.