سیاست گذاران فرهنگی برای تولید علم تلاش وافر کنند/ اعزام 460 کانون مساجد استان مرکزی به نمایشگاه کتاب

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در تولید علم افزود: در وهله اول باید اندیشه شناسی صورت گیرد تا در جامعه به تولید اندیشه و علم برسیم.

اعزام 460 کانون مساجد استان مرکزی به نمایشگاه کتاب

وی از اعزام مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی 12 اردیبهشت ماه سالجاری به نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و اظهارداشت: 460 مسئول کانونهای مساجد استان مرکزی به نمایشگاه کتاب تهران اعزام می شوند.

حجت الاسلام ذوالفقاری تصریح کرد: علاوه بر مسولان کانونهای مساجد استان مرکزی، 40 نفر از مسولین کتابخانه های این کانونها نیز طی تور یکروزه به این نمایشگاه اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: این تور یکروزه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه کتاب و آشنایی با کتابهای جدید الاانتشار به تهران اعزام می شوند.

حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: کتاب و کتابخوانی، همچنان در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و خوشبختانه توسعه شبکه ارتباطی موجب کاهش این مهم نشده است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان مرکزی اضافه کرد: به بیان ساده تر، اصل باید بر فراهم کردن بستر لازم و سیاست گذاری و نظارت بر امر کتاب، از طرف متولیان دولتی امر فرهنگ، و تحقیق و پژوهش و تولید از جانب مردم و بخش خصوصی غیردولتی باشد.

گفتنی است نمایشگاه بین المللی کتاب 10 اردیبهشت ماه سالجاری در مصلای تهران گشایش می یابد.