رعایت وجدان کاری مورد توجه جامعه کارگری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های این هفته نماز عبادی، سیاسی جمعه اراک افزود: مسئولان و دست اندرکاران ارشد کشور با سیاست گذاریهای کلان و بلند مدت خود باید از هدر رفت سرمایه های ملی کشورمان جلوگیری کنند که این مهم قطع رشته های وابستگی به بیگانگان را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ضمن توسعه فراگیر کشور و افزایش بهره وری اقتصادی، تسهیل گر فرایند رشد تولید ناخالص ملی است، اظهار داشت: برداشتن موانع تولید وظیفه مدیران است و رعایت وجدان کاری و تولید بهره وری بر عهده کارگر و کارفرماست که باید در سال جاری بیشتر به آن توجه شود.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه سرمایه های اثرگذار در بخشهای تولیدی و اشتغالزا هدایت شود خاطرنشان کرد: استقلال و قطع وابستگی های اقتصادی ارمغان ارزشمند تحقق اقتصاد مقاومتی است که ضمن ایجاد اشتغال مولد و پایدار ،بستر حضور ایران در بازارهای جهانی را پر رنگتر می کند.

امام جمعه اراک وظیفه دولت و ملت را در اجرای طرحهای کلان اقتصاد مقاومتی مهم توصیف کرد و افزود: در شرایطی دشمنان اسلام از هر ترفندی برای ساقط کردن جمهوری اسلامی بهره می برند، دولت و ملت ایران باید با درک ماهیت اساسی اصل اقتصاد مقاومتی توطئه های بیگانگان را همچون گذشته خنثی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: بانکها و موسسات مالی کشور باید با سرازیر کردن منابع به سمت سوی اشتغال و تولید از پیشگامان اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور باشند.

آغاز دور دوم هدفمندی یارانه ها در کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز دور دوم هدفمندی یارانه ها در کشور اضافه کرد: ملت ایران باید با ترویج راهکارهای الگوی مصرف بهینه در منابع انرژی ضمن حفظ و صیانت ازاین منابع برای آیندگان، یاریگر نظام اقتصادی کشور نیز هستند.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: سپاه مایه برکت و امنیت کشور و از یادگارهای ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی است و همواره این نهاد مقدس پاسداری و صیانت از آرمانهای امام و رهبری معظم را در دستور کار خود داشته است.

وی با اشاره به آغاز ماه رجب تصریح کرد: ماه رجب مژده نویدی شادی بخش برای مومنان واقعی است که با درک فضایل این ماه ،خود را برای خشوع و خضوع در برابر پروردگار عالم آماده می کنند.

امام جمعه اراک به پنجم اردیبهشت 59 سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس اشاره و اظهار کرد: در چنین روزی با عنایت الهی حمله نظامی ایالات متحده به ایران ناکام ماند.



وی با بیان این که در این حادثه نظام اسلامی مورد لطف خداوند قرار گرفت، بیان کرد: این امر نشان داد که ایمان بر فناوری پیروز است.