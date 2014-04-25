انتشار تصاویر سرکردگان کشته شده تروریستها/ برق پایتخت سوریه مجددا وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، نیروهای ارتش سوریه امروز در عملیاتی با گروههای تروریستی در مناطق المریعیه و زمینهای زراعی اطراف آن درگیر شدند.

در این عملیات شمار زیادی از اعضای گروههای تروریستی کشته شده و برخی دیگر از آنها زخمی شدند. همچنین در این عملیات تسلیحات و انبارهای مهمات تروریستها منهدم شد.

همچنین یک منبع امنیتی در حلب اعلام کرد: ارتش سوریه تلاش یک گروه تروریستی برای نفوذ به سمت یک مدرسه در منطقه قدیمی حلب را ناکام گذاشت. در این عملیات همچنین شماری از اعضای گروههای تروریستی کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر ارتش سوریه امروز با گروههای تروریستی در مناطق اللیرمون، الجبیله، خان العسل، الطاموره، الاتارب ، المسلمیه، الراموسه و نزدیک زندان مرکزی حلب درگیر شده است. در این عملیاتها به تروریستها خسارات و تلفات زیادی وارد آمده است.

دیگر تحولات سوریه به شرح زیر است:

- در پی اقدام گروههای تروریستی در منفجر کردن خط لوله انتقال گاز به دمشق که باعث قطع گاز ایستگاههای تولید برق شده بود، وزارت برق سوریه از اصلاح خطوط گازرسانی و وصل شدن برق دمشق و دیگر مناطق جنوبی سوریه خبر داد. گروههای تروریستی اخیرا خط لوله انتقال گاز را در منطقه جیرود در حومه دمشق منفجر کرده بودند.

- وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای تاکید کرد: گروههای مخالف دولت سوریه همچنان به انتشار اطلاعات ساختگی درباره استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی ادامه می دهند.

- نیروهای امنیتی سوریه یک بمب را که در خودرو شیخ "فاضل عبدالخطیب" امام جماعت مسجد صالحین در منطقه یلدا (حومه دمشق) کار گذاشته شده بود، خنثی کردند.

- ارتش سوریه تلاش یک گروه تروریستی برای قرار دادن سکوهای پرتاب موشک در منطقه باب هود (حمص قدیمی) را ناکام گذاشت. تروریستها تلاش داشتند با قرار دادن این سکوهای پرتاب موشک مردم و غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند.

- نیروهای امنیتی سوریه روز گذشته یکی از مهمترین سرکردگان گروههای تروریستی در منطقه الضمیر در حومه دمشق را بازداشت کردند. این سرکرده تروریستها در هنگام بازداشت اطلاعات عملیات و نقشه هایی در این زمینه به همراه داشته است.

- رسانه های سوری طی 24 ساعت اخیر تصاویر شماری از سرکردگان خارجی گروههای تروریستی که بیشتر تابعیت تونسی و عربستانی داشته اند را منتشر کرده اند:



یاسین برحو ملقب به "ابی هاجر" از مغرب، کشته شده در منطقه الیعقوبیه ادلب



عبدالغفور عبدالله عبدالرحمان الماص از عربستان، کشته شده در الرقه



فواد مدحت ملقب به ابوحمزه المصری (دارای تابعیت روسیه) کشته شده در ادلب



محمد الحیاری از اردن ، سرکرده جبهه النصره، کشته شده در درعا



ابوعوف اللیبی کشته شده در منطقه عیاش دیرالزور



ابواسامه التونسی کشته شده در منطقه الصاعقه دیرالزور



ابوحارث النجدی از عربستان کشته شده در حومه حلب



ابراهیم حمدان الزئبقی ملقب به "ابوجلاد الحجازی" از عربستان، کشته شده در اعزاز حلب



ابوریان الجزراوی از عربستان و ابوبکر التونسی، کشته شده توسط گروه تروریستی احرار الشام در دیرالزور



ابوعائشه القحطانی از عربستان، کشته شده توسط گروه احرار الشام در تل رفعت حلب



سالم فاهد القحطانی از عربستان، کشته شده در اعزاز حلب



ابی عبداله التونسی، کشته شده در جبل الترکمان لاذقیه



ترکی الشعری از عربستان سعودی، کشته شده در حومه حماه



ابودجانه الجزراوی از عربستان، کشته شده در روستای الرهان حماه



قسوره الشمالی از تونس، کشته شده در روستای الرهان حماه



ابوعلاء التونسی، کشته شده توسط احرار الشام در حومه غربی حلب



سیف الله از چچن، کشته شده در زندان مرکزی حلب



ابوعبداله تاشکندی از ازبکستان، کشته شده در زندان مرکزی حلب



عبداله السلیمان ملقب به ابوعلی القصیمی از عربستان، کشته شده در منطقه الباب حلب