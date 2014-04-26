نگاهی دیگر به سفر اوباما به آسیا/دلایل هراس واشنگتن از پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارش خود می نویسد : همانطور که پیشتر گفته شده سفر "باراک اوباما" به چهار کشور آسیایی نشانه ای از تلاش واشنگتن برای متوازن کردن دوباره روابط خود با کشورهای آسیایی است.

اما آنچه بیش از همه در این توازن روابط مهم است تلاش برای مهار چین است. در بیان اینکه چرا آمریکا از قدرت چین در هراس است می توان به سه مورد اشاره کرد:

1- تعادل قوا در اقیانوس آرام : برای چندین دهه نیروی دریایی آمریکا قدرت اصلی حاضر در اقیانوس آرام محسوب می شد اما از چند سال قبل با توجه به هزینه های نظامی فزاینده چین، توازن قوا در این منطقه در حال تغییر است. در دو دهه گذشته چین به طور فزاینده ای هزینه های نظامی خود را افزایش داده برای مثال پکن فقط در سال جاری میلادی 12 درصد هزینه نظامی خود را افزایش داده و این در حالی است که آمریکا در حال کاهش هزینه های نظامی خود است.

در سال گذشته چین برای خرید 17 ناو وارد مذاکره با دیگر کشورها شد و قرار است تا سال 2020 میلادی نیز شمار ناوهای هواپیمابر خود را به چهار فروند برساند امری که نشان می دهد در سال های آینده چین تبدیل به قدرت اصل در اقیانوس آرام تبدیل می شود. بر همین اساس در چند سال آینده قدرت دریایی چین از اقیانوس آرام فراتر رفته و اقیانوس هند را نیز در بر می گیرد.

این وضعیت در حالی است که روابط چین با کشورهای شرق آسیا به شدت بحرانی است و آمریکا می تواند از این وضعیت به عنوان فرصتی مناسب برای مهار پکن استفاده کند.

2- جایگاه جهانی چین : قدرت اقتصادی سبب شده تا چین تبدیل به یکی از بزرگ ترین شریکان تجاری اغلب کشورهای جهان شود. برای مثال در سال گذشته میلادی چین برای نخستین بار در امر مبادله کالا با کشورهای مختلف آمریکا را پشت سر گذاشت که این امر نیز هشدارهای زیادی را برای واشنگتن به دنبال داشت.

علاوه بر تجارت، چین سرمایه گذازی های زیادی در پروژه های چند منظوره در کشورهای مختلف انجام داده است. این پروژه ها شامل احداث جاده، اکتشاف و استخراج معدن، ورزشگاه و سد است. پروژه هایی که از پرو شروع شده و تا گینه نو ادامه دارند.

3- دوستی چین با روسیه : بر کسی پوشیده نیست که روابط روسیه با آمریکا در وضعیت بدی قرار دارد. اما در آن سوی میدان روابط روسیه با چین در وضعیت خوبی است و پکن و مسکو به گسترش روابط تاکید دارند.

در حالی که غرب در حال کشمکش با روسیه بر سر اوکراین است. تحریم کشورهای غربی علیه مقامات روسیه سبب شده تا روابط مسکو با این کشورها رو به سردی بگذارد و این در حالی است که شب گذشته سران گروه هفت با اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو موافقت کرده اند.

مجموع این سه مورد سبب شده تا آمریکا به شدت از اقدامات و برنامه های چین در هراس باشد از همین رو بخشی از هدف اوباما در سفر به آسیا مقابله با برنامه های پکن است.

