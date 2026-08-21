وحدت، رمز پیروزی جبهه اسلام در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار کرد: امروز مصادف با شهادت امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۶۰ هجری و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن(عج) است.

امام عصر(عج) سرچشمه فیض الهی برای همه موجودات

وی با بیان اینکه وجود امام عصر(عج) منشأ خیر و برکت برای همه عالم است، افزود: ائمه اطهار(ع) وجود امام را به باران و خورشید تشبیه کرده‌اند که فیض و برکت آن شامل همه موجودات می‌شود.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: همان‌گونه که باران بر همه می‌بارد و خورشید بر همه می‌تابد، برکات وجود امام عصر(عج) نیز اختصاص به شیعیان ندارد و همه انسان‌ها و موجودات از فیض الهی بهره‌مند می‌شوند.

جامعه به عالم دینی و طبیب بصیر نیاز دارد

وی با اشاره به سالروز بزرگداشت علامه مجلسی و ابوعلی سینا، روز پزشک را به جامعه پزشکی تبریک گفت و افزود: جایگاه پزشک در فرهنگ اسلامی جایگاهی ویژه و برجسته است.

آیت الله حسینی با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده گفت: نجات جان یک انسان و بازگرداندن او از بیماری و مرگ به زندگی، مانند زنده کردن همه انسان‌هاست و این نشان‌دهنده ارزش والای جان انسان در پیشگاه خداوند است.

وی با اشاره به روایتی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) درباره نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: هر جامعه‌ای به فقیه و عالم دینی، حاکم شایسته و طبیب بصیر نیاز دارد.

امام جمعه یاسوج ادامه داد: مردم باید احکام دین، حلال و حرام، معارف، مسائل عبادی، معاملات و احکام زندگی را بیاموزند و وجود عالمان دینی در هر شهر و منطقه برای هدایت جامعه ضروری است.

وحدت مسلمانان مهم‌ترین عامل پیروزی جبهه اسلام است

وی با تبریک پیشاپیش ولادت پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، بر ضرورت اتحاد مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز دشمنان با تمام توان در برابر جهان اسلام صف‌آرایی کرده‌اند و وحدت، مهم‌ترین عامل پیروزی جبهه اسلام در برابر این جریان است.

آیت الله حسینی با بیان اینکه مسلمانان شیعه و سنی اشتراکات فراوانی دارند، افزود: خدای واحد، قرآن واحد، قبله واحد و بسیاری از احکام همچون نماز، روزه، زکات، خمس، حجاب، امر به معروف و نهی از منکر از جمله نقاط مشترک مسلمانان است و باید بر همین مشترکات تأکید کنیم.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ علیه جبهه مقاومت اظهار کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی جبهه گسترده‌ای علیه مسلمانان ایجاد کرده‌اند و از غزه و لبنان تا یمن، عراق و ایران شاهد فشارهای دشمنان هستیم.

امام جمعه یاسوج تأکید کرد: اگر جبهه ایران و جبهه مقاومت شکست بخورد، دشمنان اسلام و قرآن را هدف قرار خواهند داد؛ بنابراین مسلمانان باید با وحدت و انسجام در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وی با اشاره به نتایج جنگ اخیر گفت: آنچه تاکنون شکست مفتضحانه‌ای داشته، آمریکا بوده و آنچه پیروز شده، ملت قهرمان ایران است.

کار در دولت اسلامی عبادت است

امام جمعه یاسوج با تبریک هفته دولت به دولتمردان و روز کارمند به کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: کار در نظام جمهوری اسلامی و زیر پرچم ولایت فقیه، اگر با نیت خدمت به مردم و انجام وظیفه همراه باشد، عبادت است.

وی با اشاره به تفاوت کار در حکومت اسلامی و حکومت‌های طاغوتی افزود: خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور در نظام اسلامی ارزش عبادی دارد و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با روحیه خدمتگزاری، مسئولیت‌پذیری و تلاش، وظایف خود را انجام دهند.

آیت الله حسینی بیان کرد: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد مسیر درست دولت شایسته اسلامی، راه انقلاب و آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب را به شایستگی ادامه دهیم.