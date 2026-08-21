امام جمعه کرمانشاه: ایران تهدید تحریم را به فرصت پیشرفت تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: دوران امامت این امام بزرگوار یکی از سختترین دورههای تاریخی بود و حضرت در شرایطی کاملاً استبدادی و تحت نظارت شدید دستگاه عباسی به هدایت جامعه اسلامی پرداخت.
وی افزود: امام حسن عسکری (ع) در سن ۲۲ سالگی به امامت رسیدند و دوران امامت ایشان تنها شش سال به طول انجامید و سرانجام در ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند؛ کوتاهی عمر و دوران امامت ائمه متأخر نشاندهنده شدت فشار و دشمنی خلفای جور با خاندان پیامبر (ص) است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به شرایط سخت زندگی امام حسن عسکری (ع) گفت: دستگاه عباسی تلاش داشت ارتباط امام با شیعیان را محدود کند و حتی نسبت به تولد فرزند ایشان حساسیت ویژهای داشت؛ با این وجود، حضرت در همان شرایط دشوار، مسیر هدایت جامعه و مبارزه با ظلم و استبداد را ادامه دادند.
آیت الله غفوری با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت ائمه اطهار (ع) به نسل جوان، افزود: تاریخ زندگی امامان معصوم سرشار از فضائل اخلاقی، کرامات و درسهای ارزشمند است و باید این معارف بهویژه برای جوانان تبیین شود تا نسل جدید با پیشینه اعتقادی و شخصیتهای بزرگ مکتب اهلبیت (ع) آشنا شود.
وی در ادامه به روز صنعت دفاعی اشاره کرد و با گرامیداشت یاد شهدای این عرصه، اظهار کرد: شهید حسن طهرانیمقدم و دیگر شهدای صنعت دفاعی تلاش کردند توانمندیهای دفاعی کشور را ارتقا دهند و امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت قابل توجهی در حوزه دفاعی برخوردار است.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به موضوع تحریمها و تهدیدهای اقتصادی دشمن گفت: ملت ایران در طول ۴۸ سال گذشته بارها با تحریم و محاصره اقتصادی مواجه شده، اما همین فشارها به بستری برای افزایش توان داخلی، تولید و پیشرفت کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: تهدیدهای اقتصادی دشمن میتواند زمینهساز تقویت روحیه استقلال، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی باشد و ملت ایران به جای وابستگی، باید بر توانمندیها و داشتههای خود تکیه کند.
آیت الله غفوری همچنین تغییر رویکرد دشمن از فشار نظامی به تحریم و محاصره اقتصادی را نشانهای از ناکامی در عرصه نظامی دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در فشارهای نظامی، تلاش دارد با ابزارهای اقتصادی و تحریم، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد، اما تجربه گذشته نشان داده است که این فشارها مانع حرکت و پیشرفت کشور نخواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به روز جهانی مسجد، گفت: این مناسبت به دنبال به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط یک صهیونیست در سال ۱۹۶۹ میلادی شکل گرفت و اساس نامگذاری آن، مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توجه به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی است.
وی مسجد را پایگاه مهم دینی و اجتماعی جامعه اسلامی دانست و افزود: باید با تقویت مساجد و حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی آنها، زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر نسل جوان در این پایگاهها فراهم شود.
آیت الله غفوری با قدردانی از ائمه جماعات، هیئتهای امنا، خادمان، واقفان و همه افرادی که در ساخت، اداره و پشتیبانی از مساجد فعالیت دارند، گفت: خدمات این افراد در مسیر رونق مساجد ارزشمند است و باید از تلاشهای آنان قدردانی شود.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه با تقدیر از حضور مردم در تجمعات و برنامههای حمایتی، اظهار کرد: مردم استان کرمانشاه و سراسر کشور در شرایط مختلف با حضور خود از ارزشهای انقلاب اسلامی حمایت کردهاند و این حضور نشانه روحیه انقلابی و پایبندی آنان به آرمانهای کشور است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا، جانبازان و درگذشتگان، برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و ملت ایران و همچنین برآورده شدن حاجات مردم دعا کرد.
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