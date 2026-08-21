به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش برخورد قطار با یک قلاده خرس، نیروهای محیط زیست به محل اعزام شدند و بررسی‌های میدانی نشان داد حیوان بر اثر شدت برخورد با قطار جان خود را از دست داده است.

وی با اشاره به عبور مسیرهای ریلی و جاده‌ای از بخش‌هایی از زیستگاه‌های طبیعی افزود: تردد وسایل نقلیه در این محدوده‌ها می‌تواند احتمال برخورد با حیات‌وحش را افزایش دهد و شناسایی و پایش نقاط حادثه‌خیز برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ضروری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این حادثه ثبت و مستندسازی شده و موضوع برای بررسی‌های بیشتر و اتخاذ اقدامات لازم با هدف کاهش خطرات مشابه در آینده در حال پیگیری است.