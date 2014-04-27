پيكر ماموستا مجتهدي به سنندج منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقايقي قبل و در قالب يك پرواز اختصاصي و با استقبال مردم و مسئولان پيكر ماموستا حسام الدين مجتهدي از تهران به سنندج منتقل شد.

مراسم تشييع از مقابل مسجد جامع اين شهر آغاز مي شود.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ظهر شنبه در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.