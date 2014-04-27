ماموستا مجتهدی عالمی فرهیخته در راستاي تحكيم پايه هاي وحدت در جامعه بود

ماموستا محمد امین راستی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسليت رحلت حاج ماموستا مجتهدي امام جمعه سنندج، اظهار داشت: این عالم بزرگ و وفادار به اسلام و نظام تمام عمر خود را در تکاپوی ترویج و توسعه فرهنگ ناب محمدی (ص) تلاش و كوشش كرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها درباره فضایل و عالم بودن ماموستا مجتهدی صحبت كرده بودند و اين مهم نشان دهنده جايگاه اين عالم برجسته اسلام بود.

امام جمعه موقت سنندج در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تسليت مجدد رحلت ماموستا مجتهدي بیان کرد: رحلت ماموستا مجتهدی ضایعه‌ ای دردناک برای مردم کردستان بود و درگذشت این عالم مجاهد علمای اسلامی را در اندوه فرو برد.

ماموستا راستی یادآور شد: حاج ماموستا مجتهدي در انسجام وحدت ملی یکی از پیشگامان بود و با ایراد سخنرانی های نافذ فتنه های دشمنان را خنثی می کرد.

وی گفت: انتظار می رود مردم فهیم کردستان همانند گذشته در کنار این عالم مجتهد باشند و در مراسم تشییع و تدفین امام جمعه فقید سنندج حضوری چشم‌گیر داشته باشند و با این حضور قدرشناسی خود از زحمات این روحانی برجسته اهل ‌تسنن نشان دهند.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي ظهر شنبه دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.