امروز در كردستان عزاي عمومي اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان و عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان با صدور پیامی مشترک به مناسبت درگذشت ماموستا حسام الدين مجتهدی، امام جمعه سنندج، فردا یکشنبه هفتم اردیبهشت را در کردستان عزای عمومی اعلام کردند.

در اين پيام مشترك آمده است: در پی ضایعه اسفبار درگذشت حاج ماموستا حسام الدین مجتهدی امام جمعه سنندج و نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری که بحق بزرگ مردی مجاهد و عالمی وارسته بودند و به جهت ادای احترام به مقام دینی و علمی آن فقید سعید و قدرشناسی از سال های مجاهدت اثربخش ایشان در راه اعتلای آموزه های دین اسلام و وحدت مسلمانان و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه 93 در استان کردستان عزای عمومی اعلام می شود.

در ادامه اين پيام مشترك آمده است: از عموم مردم اصیل، نجیب و دیندار خطه کردستان دعوت می شود در مراسم تشییع و تدفین این عالم دینی شرکت و علاوه بر تسلای خاطر بازماندگان حمایت خود را از طریق حق و حقیقت و وحدت مسمانان که آن مجاهد جلیل القدر همواره منادی آن بود اعلام کنند.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ظهر شنبه در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي ظهر شنبه دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.