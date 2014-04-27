7 میلیارد تومان در راستای اجرای طرح جامع صید و صیادی دریای خزر هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان شیلات استان با بیان اینکه طرح جامع صید و صیادی دریای خزر مصوبه سال 1387 است، افزود: این طرح از سال 1390 در استان به مرحله اجرا در آمد.

وی اظهارداشت: تاکنون 400 نفر در قالب پنج شرکت از شرکت های تعاونی صیادی پره که در سطح استان تعطیل بودند، مشمول این طرح شده اند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: در راستای اجرای این طرح تاکنون بیش از هفت میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: اهمیت شیلات نه تنها بدلیل سهم مهمی كه آبزیان در تامین غذای مصرفی جامعه دارند بلكه به دلیل نقش مهمی كه در پایداری اكو سیستم ایفا می كند روز بروز در حال گسترش است.

سعیدی اظهارداشت: شیلات نقش مهمی را در تامین غذا، اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی دارد.

وی اذعان داشت: در بخش صید و آبزی پروری ضرورت حفظ و حراست از ذخائر ارزشمند دریایی و منابع آب های داخلی همواره باید مورد توجه باشد.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه بر ضرورت جلوگیری از صید بی رویه در دریا، رودخانه ها، گسترش، حفظ زیستگاه های طبیعی آبزیان، شناسایی، مطالعه و توسعه اراضی مستعد پرورش آبزیان، افزایش بهره برداری از طریق افزایش راندمان تولید در واحد سطح، توسعه روش های نوین پرورش از جمله پرورش ماهی در قفس با هدف حفظ منابع آبزی و بازسازی ذخایر تاکید کرد.

وی همچنین یادآورشد: از دیگر راهکارها می توان به افزایش كیفیت برداشت، حمل و نقل و سردسازی و عمل آوری و ایجاد صنایع جانبی، كاربردی كردن تحقیقات آبزیان با هدف توسعه آبزی پروری و بهبود تغذیه و بهداشت آبزیان و اصلاح ژنتیكی، توسعه صادرات و بازاریابی و توجه به خواسته های بازار و بهبود فرآورده های آبزیان، آموزش مستمر آبزی پروران و ترویج تكنولوژی صید و آبزیان و فراهم كردن زمینه های سرمایه گذاری در صنعت شیلات از طریق منابع بانكی و جذب سرمایه گذاران را نام برد.