توسعه پایدار در گرو توسعه انسانی است/ خود مراقبتی گامی موثر در پیشگیری از بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر یک شنبه در همایش هفته سلامت که در سالن اجتماعات بانک صادرات رشت برگزار شد، افزود: سلامت فرد بر سلامت خانواده و جامعه تاثیرگذار است و این در حالیست که در کنار سلامت جسمی باید از سلامت روانی مناسبی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه ارتقای سلامت به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود، اظهار داشت: همه مسئولان در تلاش هستند تا جامعه به سوی شاخص های سلامت سوق داده شود و در راستای نحقق این مسئله باید از مراقبت های ویژه اجتماعی، معنوی و جسمی عبور کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان خود مراقبتی را نیازمند زیست سالم دانست و ادامه داد: تحقق خود مراقبتی در بخش فردی نیازمند خوب زیستن است تا فرد هنگام حضور در جامعه نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه شعار هفته سلامت در سال جاری " یک عمر سلامت، با خود مراقبتی" است، گفت: اعتماد به نفس، سلامت روانی و عاطفی و علاقه و عشق به خود و دیگران از معیارهای مهم تحقق این شعار کلیدی است.

نجفی با تاکید بر اینکه خود مراقبتی باید در بخش اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قرار گیرد، افزود: نبود خود مراقبتی های اجتماعی در شهر و روستا منجر به عدم رعایت حقوق و حریم شخصی دیگران است که باید به عنوان یک معضل اجتماعی در جامعه از آن یاد می شود.

وی همچنین اظهار داشت: مسئله پسماند و زباله به عنوان یکی از اساسی ترین آسیب های امروز جامعه نیازمند همکاری و همیاری دوسویه میان مردم و مسئولان است.

استاندار گیلان الویت مهم استان را توسعه سلامت دانست و ادامه داد: با گسترش مشارکت در همه زمینه ها می توان بسترهای مورد نیاز تحقق سلامت ایده آل را در گیلان فراهم کرد.

وی شروع فرهنگ سازی در زمینه خود مراقبتی را از مدارس عنوان کرد و گفت: مسئولان، معلمان مدارس و مربیان مهدهای کودک در این فرهنگ سازی نقشی اساسی و موثر دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان نیز در این همایش خود مراقبتی را گامی موثر در راستای پیشگیری از بیماری ها عنوان کرد و اظهار داشت: خود مراقبتی مزایایی همچون تجدید انرژی در افراد، کاهش استرس، آرامش و شادی، تندرستی فردی ، افزایش شور و شوق در زندگی را به همراه دارد.

انوش برزیگر از خود مراقبتی به عنوان رفتاری داوطلبانه یاد کرد و گفت: با اجرای برنامه های جامع خود مراقبتی می توان از کاهش استرس جلوگیری کرد و در راستای بهبود کیفیت زندگی گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اول تا هفتم اردیبهشت ماه با شعار "یک عمر سلامتی، با خود مراقبتی" هفته سلامت نامگذاری شده است.