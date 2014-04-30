علیرضا ربانی مدیر بخش بینالملل بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا همه محمولههای کتاب خارجی که قرار بوده ارسال شود، به مصلی محل برپایی این نمایشگاه رسیده است؟ گفت: هنوز چند بار هوایی که از چند کشور اروپایی مانند انگلستان، آلمان و اسپانیا ارسال شده، به نمایشگاه نرسیده است. این محمولهها در گمرک است و قرار بود دیروز ترخیص شوند که این اتفاق نیفتاد و با این حال به ما قول دادهاند امروز این بارها ترخیص و از طریق یکی از فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهرآباد به مقصد نمایشگاه ارسال شوند.
وی درباره دلیل این مسئله هم یادآور شد: در یکی، دو روز گذشته سیستم ترخیص کالاها در گمرک دچار مشکلاتی شده و ما امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات، کتابهای ناشران خارجی هم به نمایشگاه برسد.
مدیر بخش بینالملل بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در خصوص دیگر محمولههای ارسالی کتاب از کشورهای مختلف به مقصد نمایشگاه نیز گفت: خوشبختانه همه بارهای ناشران عرب که از طریق دریایی و زمینی ارسال شده، به نمایشگاه رسیده و ترخیص هم شده و الان هم در اختیار موزعین و ناشران است و آماده عرضه در نمایشگاه است.
ربانی در ادامه از توقیف یک محموله از کتابهای ناشران پاکستانی خبر داد و گفت: علیرغم اینکه ما اقدام کردیم و نامه نوشتیم که این بار به صورت ترانزیت وارد کشور شود و در گمرک تهران ترخیص شود، بعد از اینکه وزارت ارشاد و گمرک در این خصوص به توافق رسیدند و این بار به مقصد تهران حرکت کرد، عوامل امنیتی این کامیونها را در همان زاهدان متوقف و اعلام کردند که پلمب این بار باید باز شود و تمام محموله مورد بازبینی قرار گیرد. ما تلاش کردیم این مسئله حل شود اما موضوع به قوه قضائیه کشیده شد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاع بنده، تا دیروز مسئولان ارشاد و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در سیستان و بلوچستان مشغول مکاتبه در مورد این مسئله بودند و تا دیروز عصر این مشکل کماکان حل نشده، باقی مانده بود. البته این تنها محموله کتابهای ناشران پاکستانی نبوده است چون همه آنها لزوماً از طریق زمینی بارشان را راهی نمایشگاه کتاب نمیکنند.
به گفته مدیر بخش بینالملل بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، این محموله شامل دو کامیون کتاب از ناشران پاکستانی بوده است که ربانی ابراز امیدواری کرد طی ساعات یا روزهای آتی ترخیص شود.
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت در مصلای تهران کار خود را آغاز میکند. این نمایشگاه تا 20 اردیبهشت دایر است.
