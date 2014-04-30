  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

کلنگ زنی بزرگترین میدان گندم و محصولات کشاورزی آذربایجان غربی در چایپاره

کلنگ زنی بزرگترین میدان گندم و محصولات کشاورزی آذربایجان غربی در چایپاره

ارومیه – خبرگزاری مهر: با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان چایپاره، کلنگ احداث بزرگترین میدان گندم محصولات کشاورزی استان در این شهرستان زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار قره ضیاءالدین سه شنبه عصر در آیین کلنگ زنی این طرح گفت: فاز اول این طرح در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و در قالب 50 باب مغازه، مسجد، غذاخوری و امکانات رفاهی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی احداث خواهد شد.

نادر اصغری افزود: این طرح بعد از بهره برداری به مرکز مهمی برای عرضه محصولات کشاورزی به ویژه گندم، تخم کدو و آفتابگردان و ... در سطع شمال استان آذربایجان غربی تبدیل خواهد شد.

همچنین عصر سه شنبه ساختمان دهیاری، آشیانه آتش نشانی و غسالخانه روستای قره کندی از توابع بخش مرکزی شهرستان چایپاره با حضور جمعی از مسئولان و اهالی این روستا در افتتاح شد.

شهروز بابازاده، بخشدار مرکزی چایپاره در آیین افتتاح این طرحها گفت: ساختمان دهياري و آشیانه آتش نشانی این روستا با زيربناي 130 متر مربع و با اعتبار 550  ميليون ريال به بهرداری رسیده است که 340 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 210 میلیون ریال از محل درآمدهای دهیاری برای ساخت این طرحها هزینه شده است.

وی افزود: برای ساخت غسالخانه این روستا نیز که با زیربنای 200 متر مربع ساخته شده است 300 میلیون ریال از محل درآمدهای دهیاری هزینه شده است.

کد مطلب 2281699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها