کلنگ زنی بزرگترین میدان گندم و محصولات کشاورزی آذربایجان غربی در چایپاره

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار قره ضیاءالدین سه شنبه عصر در آیین کلنگ زنی این طرح گفت: فاز اول این طرح در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و در قالب 50 باب مغازه، مسجد، غذاخوری و امکانات رفاهی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی احداث خواهد شد.

نادر اصغری افزود: این طرح بعد از بهره برداری به مرکز مهمی برای عرضه محصولات کشاورزی به ویژه گندم، تخم کدو و آفتابگردان و ... در سطع شمال استان آذربایجان غربی تبدیل خواهد شد.

همچنین عصر سه شنبه ساختمان دهیاری، آشیانه آتش نشانی و غسالخانه روستای قره کندی از توابع بخش مرکزی شهرستان چایپاره با حضور جمعی از مسئولان و اهالی این روستا در افتتاح شد.

شهروز بابازاده، بخشدار مرکزی چایپاره در آیین افتتاح این طرحها گفت: ساختمان دهياري و آشیانه آتش نشانی این روستا با زيربناي 130 متر مربع و با اعتبار 550 ميليون ريال به بهرداری رسیده است که 340 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 210 میلیون ریال از محل درآمدهای دهیاری برای ساخت این طرحها هزینه شده است.

وی افزود: برای ساخت غسالخانه این روستا نیز که با زیربنای 200 متر مربع ساخته شده است 300 میلیون ریال از محل درآمدهای دهیاری هزینه شده است.