به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب به عنوان یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی کشور هر ساله شاهد حضور هزاران تولیدکننده محصولات فرهنگی و هنری است تا در این فرصت پیش آمده به معرفی محصولات و ارتباط با مخاطبان خود بپردازند.
امسال هم جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور در بخش جانبی نمایشگاه کتاب محصولات خود را برای عموم مردم و علاقهمندان عرضه میکند.
در غرفه عمار علاوه بر معرفی جشنواره و فعالیت های دبیرخانه و ثبت نام برای اکرانهای مردمی جشنواره عمار، تعدادی از فیلمهای منتخب جشنواره از جمله فیلم داستانی «لکه» و «شربت سینه»، مستندهای «اخراجیها4»، «ننه قربون»، «به رنگ زندگی» و انیمیشن های «سکو»، «ابراهیم در آتش» و «پیام راشل کوری» و سایر فیلمهای این جشنواره عرضه میشود.
غرفه عمار هر روزه در ایام جشنواره به آدرس بلوار اصلی رو به روی شبستان اصلی بین خیابان 11 و 12 آماده استقبال از مخاطبان است و علاقهمندان میتوانند این محصولات را با تخفیف 20 درصدی نمایشگاه کتاب از غرفه جشنواره تهیه کنند.
جشنواره مردمی فیلم عمار با چهار دوره برگزاری فیلمهای زیادی را از هنرمندان و علاقمندان اکران کرده است و حالا مجموعهای از این فیلمها در غرفه جشنواره مردمی فیلم عمار در نمایشگاه بینالمللی کتاب به فروش میسد.
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