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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

منتخب فیلم‌های عمار به نمایشگاه کتاب می‌رود

منتخب فیلم‌های عمار به نمایشگاه کتاب می‌رود

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار امسال هم مانند سال گذشته در بخش جانبی نمایشگاه بین‌المللی کتاب حضور دارد و مجموعه منتخبی از فیلم‌های خود را به فروش می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب به عنوان یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی کشور هر ساله شاهد حضور هزاران تولیدکننده محصولات فرهنگی و هنری است تا در این فرصت پیش آمده به معرفی محصولات و ارتباط با مخاطبان خود بپردازند.

امسال هم جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور در بخش جانبی نمایشگاه کتاب محصولات خود را برای عموم مردم و علاقه‌مندان عرضه می‌کند.

در غرفه عمار علاوه بر معرفی جشنواره و فعالیت های دبیرخانه و ثبت نام برای اکران‌های مردمی جشنواره عمار، تعدادی از فیلم‌های منتخب جشنواره از جمله فیلم داستانی «لکه» و «شربت سینه»، مستندهای «اخراجی‌ها4»، «ننه قربون»، «به رنگ زندگی» و انیمیشن های «سکو»، «ابراهیم در آتش» و «پیام راشل کوری» و سایر فیلم‌های این جشنواره عرضه می‌شود.

غرفه عمار هر روزه در ایام جشنواره به آدرس بلوار اصلی رو به روی شبستان اصلی بین خیابان 11 و 12 آماده استقبال از مخاطبان است و علاقه‌مندان می‌توانند این محصولات را با تخفیف 20 درصدی نمایشگاه کتاب از غرفه جشنواره تهیه کنند.

جشنواره مردمی فیلم عمار با چهار دوره برگزاری فیلم‌های زیادی را از هنرمندان و علاقمندان اکران کرده است و حالا مجموعه‌ای از این فیلم‌ها در غرفه جشنواره مردمی فیلم عمار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب به فروش می‌سد.

کد مطلب 2281958

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