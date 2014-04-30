برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ دارت انفرادی استان مرکزی/مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

سعید غلامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره مسابقات لیگ دارت انفرادی استان را با حضور و دعوت از ورزشکاران برتر کشور به همت انجمن دارت استان مرکزی برگزار می شود.

وی تاکید بر اینکه علاقمندان به شرکت از مبتدی تا حرفه ای تا پایان 10 اردیبهشت ماه فرصت دارند، گفت: علاقمندان می توانند با ارسال پیامک نام و نام خانوادگی خود و اعلام آمادگی جهت شرکت در مسابقات به شماره همراه 09184384603 برای شرکت در این مسابقات اقدام کنند.

مسئول انجمن دارت استان مرکزی هدف از برگزاری این مسابقات را آمادگی بیشتر نفرات و رنکینگ استانی برای اعزام به مسابقات کشوری عنوان و اضافه کرد: طبق اساسنامه لیگ قهرمانی دارت استان مرکزی مسابقات لیگ انفرادی 12 اردیبهشت صبح و عصر با حضور بانوان و آقایان برگزار می شود.

غلامی فر با تاکید بر اینکه ملاک شرکت در مسابقه فقط ثبت نام از طریق ارسال پیامک است، اظهار کرد: بعد از ارسال پیامکی پیغامی با این موضوع که ثبت نام انجام شد به شرکت کنندگان ارسال شده و از ثبت نام قطعی خود مطلع می شوند.

وی اظهار کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقات جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن فوق 09184384603غلامی فر یا با شماره ۳۲۲۳۲۵۱۵ منصوری تماس بگیرند.

