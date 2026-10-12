۱۱ عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در جمع پژوهشگران دو درصد برترجهان

به گزارش خبرنگار مهر، منا گلابی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهارکرد: فهرست پژوهشگران دو درصد برتر جهان که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد به سرپرستی پروفسور جان پی. ای. آیوانیدیس و با همکاری انتشارات الزویر (Elsevier) و بر پایه داده‌های پایگاه استنادی Scopus تهیه و منتشر می‌شود، پژوهشگرانی را معرفی می‌کند که در زمره دو درصد برتر جهان از نظر شاخص‌های استنادی قرار دارند.

وی افزود: این فهرست در دو شکل ارائه می‌شود؛ ابتدا، شاخص یک‌ساله (Single-Year Impact) در این شکل، عملکرد پژوهشی پژوهشگر تنها در یک سال مشخص (در این فهرست، سال ۲۰۲۵) ارزیابی می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فعالیت علمی جاری، پویایی و به‌روز بودن پژوهشگر است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به دومین شاخص، توضیح داد: شاخص طول خدمت (Career-Long Impact) در این شکل، عملکرد پژوهشی پژوهشگر در طول دوران فعالیت علمی (در این فهرست، بازۀ ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵) سنجیده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ استمرار، عمق و ماندگاری تأثیر علمی در درازمدت است.

گلابی یادآور شد: نکته قابل توجه و مایۀ افتخار مضاعف آن است که بسیاری از این پژوهشگران در فهرست سال گذشته نیز حضور داشته‌اند. این حضور مستمر و پیوسته، نشان‌دهنده استمرار در تولید علم، ماندگاری تأثیرگذاری علمی و تثبیت جایگاه پژوهشی آنان در سطح جهانی است. بی‌شک این تداوم موفقیت، حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر، تعهد علمی و پشتکار مثال‌زدنی این پژوهشگران در طول سالیان متمادی است.

به گفته گلابی، حمید محمد صدیقی، غلامرضا اکبری زاده، احسان شاکر زاده، سیدمحمد صفی الدین اردبیلی، عباس پارسایی، ناهید پوررضا، مهدی یگانه، محمد بهبهانی، احمد حاجت زاده پرندجانی، محمدامین کوتی و محمد سروش پژوهشگران دو رصد یکساله هستند. همچنین حمید محمدصدیقی، ناهید پوررضا، غلامرضا اکبری زتده، عباس پارسایی و سیدمحمد صفی الدین اردبیلی در لیست پژوهشگران دو درصد طول خدمت نیز قرار دارد.