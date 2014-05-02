برنده جایزه ادبی 5 هزار پوندی پوشکین مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، کتابی که درباره یکی از اسرارآمیزترین و نمادین‌ترین عمارت‌های روسیه نوشته شده به عنوان برنده جایزه معتبری انتخاب شد که در جستجوی ارایه درک بیشتری از جهان روسی زبان به جهان انگلیسی زبان است.

کاترین کریدال برای نوشتن کتابی درباره کرملین و به دلیل دقت آن، به عنوان برنده جایزه کتاب روسی که از سوی خانه پوشکین در لندن اهدا می‌شود، انتخاب شد.

این کتاب با عنوان «دژ سرخ: قلب مرموز تاریخ روسیه» با پشت سر گذاشتن پنج رقیب دیگر خود در مرحله نهایی این رقابت، موفق به کسب چک پنج هزار پوندی این جایزه شد.

برنده جایزه امسال که استاد تاریخ معاصر در دانشگاه دانشگاه کویین مری لندن است، جایزه خود را برای کتابی برد که اسرار پشت دیوارهای سرخ را که از میدان سرخ مسکو به خوبی قابل مشاهده است و رویدادهای متفاوتی از 800 سال تاریخ روسیه را در دل خود دارد، بیان کرده است.

رییس این دوره از جایزه، این کتاب را عمیقا متعهد خواند و گفت این کتاب نوعی از درک و شناخت را ارایه می‌کند که ما در این زمان به آن نیاز داریم.

پروفسور کریدال چهار کتاب دیگر هم درباره تاریخ روسیه نوشته که «شب سنگ: مرگ خاطره در روسیه» نیز از جمله آنهاست. این کتاب به فهرست نهایی جایزه ساموئل جانسون بریتانیا که مهمترین جایزه غیرداستانی در این کشور است راه یافته بود.

خانم کریدال گفت از آنچه امروز در روسیه اتفاق می‌افتد خیلی غمگین هستم. روسیه ای که امروز می‌بینیم روسیه دوران استالین یا ایوان مخوف نیست. اگر پوتین برای نوع رفتارش با غرب در میان مردم هر روز اعتبارش کاهش پیدا می کند، باید ببنیم چرا چنین اتفاقی دارد می‌افتد.

این نویسنده و تاریخ نگار بریتانیایی در همان حال که برای این کتاب و درباره کرملین در حال تحقیق و مطالعه بود، تصویری نیز از پوتین ارایه کرده که از گفتگو با مفسرینی که در کرملین کار کرده‌اند، شکل گرفته است.

ویو گراسگاپ یکی دیگر از اعضای گروه داوری هم گفت این کتاب همان اندازه که درباره کرملین است، درباره یک ایده و نیز یک مکان هم هست.

این نویسنده از 18 سالگی که برای اولین بار به روسیه سفر کرد، از دیدن کرملین شگفت زده شده بود. او می گوید وقتی از فرودگاه به مسکوی خاکستری، سرد و خشن رفتم، ناگهان در وسط شهر گنبدهای طلایی و دیوارهای سرخی دیدم ...

او که از دبیرستان زبان روسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده بود، در دوره تحصیلاتش تا دریافت مدرک دکتری بارها به روسیه سفر کرد و یک سال نیز در مسکو اقامت کرد تا بتواند در کتابخانه لنین به تحقیق بپردازد.

امسال در دوره دوم اهدای این جایزه دکتر روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کلیسای کانتربری که به زبان روسی مسلط است، در راس گروهی متشکل از بوریس آکونین، رمان نویس مشهور روسی؛ ویو گراسگاپ روزنامه نگار؛ کاترین کلی، استاد روسی در دانشگاه آکسفورد و داگلاس اسمیت، کارشناس تاریخ، کار داوری را انجام دادند.

«روسی سیاه» نوشته ولادیمیر آلکساندروف، «جاسوسی در آرشیوها: خاطرات جنگ سرد روسیه» نوشته شیلا فیتس پاتریک، «گرفتاری های باشکوه: نیکولای رزانوف و رویای یک آمریکای روسی» نوشته اوون متیوز، «استادی هنر آشپزی روسی: خاطراتی از غذا و میل وافر» نوشته آنیا فون برمزن و «میسورسکی و قلمروی او: یک ماجرای موزیکال روسی» نوشته اشتفن والش پنج رقیب دیگر کتاب «دژ سرخ: قلب مرموز تاریخ روسیه» نوشته کاترین مریدال در بخش نهایی این رقابت بودند.

جایزه پوشکین به آثار پرمخاطب غیرداستانی روسیه که از سوی یک ناشر بریتانیایی منتشر شده باشد، تعلق می گیرد و با هدف ارتقای سطح درک مردم از جهان روسی زبان تاسیس شده است.