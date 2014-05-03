افزایش 600 درصدی قیمت تجهیزات دندانپزشکی صحت ندارد/ در سخت ترین شرایط تحریم کمبود نداشتیم

مهندس سید حسین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موضوع گران شدن قیمت مواد مصزفی و تجهیزات دندانپزشکی که رئیس انجمن دندانپزشکی ایران آن را عنوان کرده است، به شدت تکذیب می شود.

وی با اعلام اینکه وضعیت واردات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در سال 92 خیلی بهتر از سالهای گذشته بوده است، افزود: اینکه عنوان شده است افزایش 600 درصدی قیمت مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی در سال گذشته به خاطر کمبود واردات بوده است، به هیچ عنوان صحت ندارد.

صفوی با عنوان این مطلب که در سال گذشته نوسانات نرخ ارز نداشته ایم که بخواهد بر واردات تجهیزات پزشکی تاثیر بگذارد، تاکید کرد: در سال گذشته در برخی موارد حتی کاهش قیمت هم داشته ایم به طوریکه برای تجهیزات و مواد مصرفی بیماریهای قلبی، چشم و ارتوپدی، قیمت ها کاهش یافت.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: با مدیریت قیمت های تجهیزات پزشکی در داخل کشور، توانستیم بر مشکلات فائق آمده و قیمت تجهیزات پزشکی را در برخی اقلام کاهش چشمگیری دهیم. به عنوان مثال، برای لنزهای داخل چشمی تا 50 درصد کاهش قیمت داشتیم و استنت قلبی بین 30 تا 40 درصد ارزانتر شد.

صفوی، طرح موضوعاتی مثل گران شدن تجهیزات دندانپزشکی را نوعی فرافکنی خواند و گفت: این موضوع را به هیچ وجه قبول نداریم، زیرا در سخت ترین شرایط تحریم نیز اجازه ندادیم کمبودی در زمینه مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در کشور به وجود بیاید. بنابراین، برای طرح چنین ادعایی بایستی مدارک داشته باشند و ارائه بدهند.

این در حالی است که چند روز قبل دکتر بیژن اخوان آذری رئیس انجمن دندانپزشکی ایران، در نشست خبری از افزایش قیمت 600 تا 700 درصدی مواد و تجهیزات دندانپزشکی در سال گذشته خبر داده و گفته بود که بروز این گرانی، به این دلیل بود که واردکنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی، واردات کمتری داشتند ولی در مقابل، عده ای با چمدانهای شخصی نسبت به واردات این قبیل مواد دندانی اقدام می کنند که همین مسئله باعث گرانی سرسام آور مواد و تجهیزات دندانپزشکی شده است.