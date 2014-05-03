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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

تا پایان امسال/

جذب 3000 نیروی انسانی توسط سیستم درمان تامین اجتماعی/ فرایندهای بیمارستانی الکترونیکی می شود

جذب 3000 نیروی انسانی توسط سیستم درمان تامین اجتماعی/ فرایندهای بیمارستانی الکترونیکی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: تا پایان امسال 3 هزار نیروی انسانی جذب سیستم درمان این سازمان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی درخشان ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی اراک با بیان اینکه در درمان تامین اجتماعی طرح های مختلفی در حال اجراست اظهارداشت: اصلاح وضعیت نیروهای انسانی از جمله این طرحه ها برای تحول در سیستم درمان است.

وی از اجرای طرح نظم ارجاع داخلی بیمارستان های تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح در حال حاضر در 10 بیمارستان اجرایی شده است.

درخشان اضافه کرد: هدف از این طرح بهره مندی همه بیمه شدگان در تمامی نقاط کشور از خدمات و امکانات تامین اجتماعی و برقراری عدالت در دسترس است.

وی با اشاره به اصلاح سیستم مدیریت بیمارستانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بیمارستان سیستم مدیریتی از نظر مالی و حسابرسی منطقی تر شود و سیستم مدیریت بیمارستان به صورت هیئت مدیره ای شود.

درخشان با بیان اینکه با اجرای این طرح مراکز درمانی بر اساس عملکرد پول دریافت و از نظر بودجه ای متکی به مرکز در تهران نیستند گفت: این طرح با هدف خدمت رسانی به مردم و افزایش کمی و کیفی خدمات اجرا می شود.

همه فرایندهای بیمارستانی الکترونیکی می شود

مدیر کل درمان مستقیم تامین اجتماعی کشور با اشاره به طرح HIC بیمارستانی خاطرنشان کرد:  این طرح هم اکنون در بیمارستان شهید فیاض بخش تهران به صورت پایلوت در حال اجراست و در دو ماه آینده در دو بیمارستان 17 شهریور مشهد و رازی قزوین اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: بعد از رفع عیوب و موانع، این طرح تا پایان سال در همه بیمارستانهای کشور اجرا خواهد شد.

درخشان ادامه داد: هدف از این طرح الکترونیکی کردن همه فرآیندهاست که با اجرای آن مدیریت کلان مرکزی امکان نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد مراکز درمانی را خواهد داشت و از این پس برنامه ریزی ها مبتنی بر حقایق انجام خواهد شد نه بر اساس آمارهای احتمالی و اشتباه.

وی تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی، تامین آمبولانس، رسیدگی به مناطق محروم با همکاری وزارت بهداشت درمان را دیگر از برنامه های امسال عنوان کرد.

 

 

 

 

کد مطلب 2283532

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