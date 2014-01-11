60 درصد از جمعیت استان مرکزی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تا پایان آذرماه سالجاری، 276 هزار و 620 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند که با احتساب افراد تبعی ، جمعیت تحت پوشش این سازمان در استان مرکزی بالغ بر 850 هزار نفر می شود.

وی با اشاره به اینکه مستمری بگیران تامین اجتماعی استان، بالغ 49 هزار و 140 نفر هستند، بیان داشت: از این تعداد، 9 هزار و 57 نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور ، 4 هزار و 715 نفر بازنشسته ماده 10 نوسازی صنایع و مابقی نیز بازنشستگان عادی و بازمانده هستند.

طهماسبی پرداخت به موقع حق بیمه را یک تکلیف قانونی دانست و ادامه داد: در 9 ماهه سال جاری، 378 میلیارد و 284 میلیون و 300 هزار تومان در قالب پرداخت تعهدات بلند مدت ( حقوق و مزایای مستمری بگیران ) و تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه اروتز و پروتز ) به بیمه شدگان و مستمری گیران پرداخته شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی با دارا بودن، 11 شعبه در استان مرکزی به مخاطبان، خدمات رسانی می کند، خاطرنشان ساخت: عامل 4 شعبه جدید دیگر نیز به زودی، در ایام یوم الله دهه فجر در شهرستانهای اراک ، ساوه ، کمیجان و خنداب به بهره برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول اضافه کرد: علاوه بر شعب مذکور، در حال حاضر 6 شعبه اقماری در سطح استان و 3 کارگزاری در سطح کلان شهر اراک به ارایه خدمت به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان مشغول می باشند.

طهماسبی در پایان گسترش خدمات الکترونیکی را از رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بسترهای لازم ارایه لیست حق بیمه به صورت اینترنتی در شعبه یک اراک فراهم شده است که از ابتدای بهمن ماه کارفرمایان می توانند برای ارایه لیست اینترنتی حق بیمه ماهانه پس از مراجعه به شعب و دریافت کد رهگیری لیست خود را به صورت غیر حضوری ارایه کنند.