افزایش3 برابری سرانه دفترچه بیمه روستایی/ مسکن کارگران و مستمری بگیران در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی(ره) شهر اراک با اشاره به سرانه پایین بیمه روستایی نسبت به بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمان آن گفت: در حال حاضر 23 میلیون نفر تحت پوشش بیمه روستاییان قرار دارند.

وی با اشاره به طرح بیمه سلامت و بیمه ایرانیان اظهارداشت: در این طرح که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورده امیدواریم پنج تا شش میلیون نفری که تحت پوشش بیمه قرار ندارند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.

ربیعی با بیان اینکه طرح بیمه سلامت مکمل درمانی با همکاری وزارت بهداشت با هدف بهبود وضعیت درمان صورت می گیرد ادامه داد: بیمه گری و تولید خدمات در این بخش و دفترچه های بیمه ای از وظایف سازمان تامین اجتماعی است که تلاش می شود فرانشیز درمانی بیمه شوندگان تامین اجتماعی در سایر بیمارستانها نیز پرداخت شود.

وی ادامه داد: یکی از سفارشات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای درمان کشور ارتقاء بیمارستانهای تامین اجتماعی بوده است که رییس جمهور هم بر آن تاکید دارند لذا تلاش در این راستا از اولویتهای ماست.

مسکن کارگران و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری مسکن کارگران و مستمری بگیران خبر داد و گفت: برای اولین بار در قانون بودجه بحث مسکن کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است که امسال کار آن آغاز می شود.

ربیعی با بیان اینکه امیدواریم در طول زمان بهره برداری سایر شرایط نیز مهیا شود گفت: اعتبار مسکن کارگری و مستمری بگیران فراهم شده است که در این راستا تفاهم نامه ای نیز برای تامین زمین با وزارت مسکن منعقد می شود.

وی ادامه داد: تا سه سال آینده برای احداث این مسکن ها هزار میلیارد تومان از منابع وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری می شود که در گام بعدی استفاده از منابع بانکی و کارگران نیز که ثروت انبوهی می شود بهره مند می شویم.

وی با تاکید بر اینکه امسال سال تحول سازمان تامین اجتماعی است تصریح کرد: با ایجاد تحول در این بخش دغدغه های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری در بیمه و خدمات پایان می دهیم.

وی با بیان اینکه نشان دولت تدبیر و امید درمان است اظهارداشت: فصل ممیزی این دولت سلامت و اشتغال است و امید داریم برای هر خانه ایرانی یک شغل برنامه ریزی کنیم.