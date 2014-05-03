ربانی قهرمان پرش با نیزه کشور شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ربانی پرافتخارترین دوومیدانی کار قم است که در سوابق ارزنده خود در ماده پرش با نیزه این رشته ورزشی موفقیت ها و عناوین بسیار ارزنده ای برای ورزش قم و کشورمان کسب کرده است.

وی ادامه داد: کسب مدال از رقابت های دوومیدانی قهرمانی مردان آسیا، به دست آوردن مدال از چند دوره مسابقات پرش با نیزه دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا، توفیق در کسب چندین مدال از پیکارهای پرش با نیزه دوومیدانی جام بین المللی فجر از جمله افتخارات این قهرمان با غیرت است.

رئیس هیئت دو ومیدانی استان قم اضافه کرد: این در حالی است که محمدمحسن ربانی به عنوان ستاره پرش با نیزه کشورمان موفقیت های ارزنده ای را در سطح کشور کسب کرده است و همواره نفر نخست رقابت های لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور و همچنین مسابقات قهرمانی کشور در رشته پرش با نیزه بوده است.

وی اضافه کرد: قهرمان با اخلاق دوومیدانی قم در رشته پرش با نیزه الگوی بسیاری از جوانان و نوجوانان قمی علاقمند به دوومیدانی و به خصوص رشته پرش با نیزه است و ورزشکاران امروز دوومیدانی قم از تجربیات گران بهای این ورزشکار استفاده های زیادی برده اند.

رضایی عنوان داشت: این قهرمان با ارزش بارها به عنوان مرد سال دوومیدانی کشورمان در رشته پرش با نیزه از سوی فدراسیون دوومیدانی معرفی شده است و در آستانه بازی های آسیایی 2012 کره جنوبی، خود را به عنوان نفر نخست آغاز فصل دو و میدانی قهرمانی کشور معرفی کرد.

وی با اشاره به برگزاری رقابت های آغاز فصل دو و میدانی قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر مسابقات در رشته های مختلف دوومیدانی، ابراز داشت: پیکارهای آغاز فصل دو و میدانی قهرمانی کشور با حضور برترین های دوومیدانی ایران در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و نفرات برتر تمام مواد معرفی شدند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون دوومیدانی، این رقابت ها هر ساله پیش از شروع لیگ دوومیدانی ایران برگزار می شود تا آن دسته از ورزشکارانی که خود را آماده درخشش در مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور کرده اند فرصت را از دست ندهند، ضمن اینکه مهمتر از این انتخابی تیم ملی برای بازی های آسیایی نیز به شمار می رود.

وی یاد آور شد: بر همین اساس ورزشکاران دعوت شده در مواد 100، 400، 400 متر مانع، 110 متر مانع، پرش طول، سه گام، ارتفاع و پرش بانیزه، پرتاب نیزه، وزنه، دیسک و چکش با یکدیگر به رقابت پرداختند و یکی از آنها نماینده شایسته دوومیدانی قم در رشته پرش با نیزه یعنی محمد محسن ربانی بود.

رضایی اظهار داشتش: ربانی در ماده پرش با نیزه با ثبت رکورد 5 متر و 10 سانتیمتر بار دیگر رقبای خود را از پیش رو برداشت و بدین ترتیب خود را به عنوان نفر اول پرش با نیزه کشور معرفی کرد تا این عنوان ارزشمند را از آن خود کند، ضمن اینکه بعد از وی محمد بنی آدم از تهران (الف) با 4 متر و 60 سانتی متر و امیر محمد صلح از فارس با 4 متر و 60 سانتی متر دوم و سوم شدند.

