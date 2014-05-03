دو محصول جدید تحقیقاتی حوزه کامپوزیت در فارس ساخته شد

قائم مقام مجموعه صنعتی فراسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جدید ترین دستاورد های تحقیقاتی این مجموعه، گفت: ساخت لوله های "پایپ جک" برای دومین بار در جهان توسط این مجموعه انجام شده است.

حمید رضا ظهیر امامی افزود: لوله های ضد سایش نیز دیگر محصول تحقیقاتی این مجموعه است.

وی ادامه داد: این لوله ها از جنس کامپوزیت با الیافت مصنوعی و مواد مقاوم است.

قائم مقام گروه صنعتی فراسان تصریح کرد: این مجموعه گروه تحقیقاتی کامل و با دانشی در اختیار دارد که ساخت این تولیدات نیز ثمره این گروه تحقیقاتی است.

ظهیر امامی در خصوص موارد مصرف اینگونه لوله ها افزود: صنایع معدنی و برخی از خطوط انتقال سیالات به اینگونه لوله ها احتیاج داشتند که ما نیز پس از انجام تحقیقات و آزمایش های گسترده اقدام به ساخت آنها کردیم.

وی تصریح کرد: فناوری ساخت لوله های ضد سایش انحصاری شرکت صنعتی فراسان است و متناسب با نیازهای داخلی و خارجی می توانیم قطر این لوله ها را تغییر دهیم.