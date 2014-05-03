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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

برای اولین بار در کشور/

دو محصول جدید تحقیقاتی حوزه کامپوزیت در فارس ساخته شد

دو محصول جدید تحقیقاتی حوزه کامپوزیت در فارس ساخته شد

شیراز – خبرگزاری مهر: برای اولین بار در کشور دو محصول جدید تحقیقاتی در حوزه کامپوزیت در فارس ساخته شد.

قائم مقام مجموعه صنعتی فراسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جدید ترین دستاورد های تحقیقاتی این مجموعه، گفت: ساخت لوله های "پایپ جک" برای دومین بار در جهان توسط این مجموعه انجام شده است.

حمید رضا ظهیر امامی افزود: لوله های ضد سایش نیز دیگر محصول تحقیقاتی این مجموعه است.

وی ادامه داد: این لوله ها از جنس کامپوزیت با الیافت مصنوعی و مواد مقاوم است.

قائم مقام گروه صنعتی فراسان تصریح کرد: این مجموعه گروه تحقیقاتی کامل و با دانشی در اختیار دارد که ساخت این تولیدات نیز ثمره این گروه تحقیقاتی است.

ظهیر امامی در خصوص موارد مصرف اینگونه لوله ها افزود: صنایع معدنی و برخی از خطوط انتقال سیالات به اینگونه لوله ها احتیاج داشتند که ما نیز پس از انجام تحقیقات و آزمایش های گسترده اقدام به ساخت آنها کردیم.

وی تصریح کرد: فناوری ساخت لوله های ضد سایش انحصاری شرکت صنعتی فراسان است و متناسب با نیازهای داخلی و خارجی می توانیم قطر این لوله ها را تغییر دهیم.

کد مطلب 2283786

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