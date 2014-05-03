مدارس نیجریه به دلایل امنیتی سه روز تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر ریاست جمهوری نیجریه از تعطیلی تمام مدارس و ادارات دولتی در شهر ابوجا به خاطر برگزاری کنفرانس بین المللی سه روزه در این شهر خبر داد. قرار است در این کنفرانس که در روزهای هفتم تا نهم ماه می با موضوع اقتصاد جهانی برگزار می شود صدها نفر از شخصیت های بین المللی، تجاری و رهبران کشورهای آفریقایی شرکت خواهند کرد.

دولت نیجریه علت این اقدام خود را سهولت در برقراری امنیت و جلوگیری از بروز راه بندان در مدت برگزاری این کنفرانس اعلام کرده است. برای این منظور حدود 6 هزار نیروی پلیس و ارتش به برقراری نظم و آرامش در پایتخت کمک خواهند کرد.

در همین حال سفارت آمریکا در نیجریه در مورد حمله تروریستی افراط گرایان به هتل شرایتون در مرکز تجاری ابوجا به شهروندان آمریکایی هشدار داد. این در حالی است که شبه نظامیان بوکو حرام در چهاردهم آوریل و اول ماه می مرکز ابوجا را هدف بمب گذاری های خود قرار داده اند.

شبه نظامیان همچنین در پانزدهم آوریل با حمله به یک دبیرستان دخترانه در حومه پایتخت، 276 دانش آموز را ربودند. گزارش های تایید نشده حاکی است شبه نظامیان این دانش آموزان را که بین 15 تا 18 سال سن داشته اند، وادار به ازدواج با همقطاران خود کرده و شماری را نیز به مرز نیجریه با چاد و کامرون منتقل کرده اند.