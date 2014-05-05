تفکیک وزارت جوانان منوط به تصمیم نهایی شورای راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در حاشیه نشست شورای راهبردی امور جوانان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب درباره پیشنهاد لایحه تفکیک وزارت جوانان از ورزش، اظهار کرد: هنوز مطالعات لازم در این موضوع انجام نشده اما نظر همه کارشناسان بر این است که ادغام ورزش و جوانان در یک وزارتخانه صحیح نبوده، پس از مطالعات انجام شده توسط وزارت جوانان و شورای راهبردی امور جوانان تصمیم گیری نهایی میشود که در این صورت لایحه به دولت رفته و پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه میشود.
وی درباره مصوبات جلسات شورای راهبردی تصریح کرد: جلسه امشب هیچ مصوبه ای نداشت چرا که مدتهاست بدنبال پیگیری مصوبات گذشته بوده اما به خاطر متفاوت بودن دیدگاههای مسئولان همگرایی شکل نگرفته است که در این جلسه تلاش شد، موضوع و مشکلات جوانان دوباره احصاء شود.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا در هفته جوان شاهد برنامههای جشنواره محور خواهیم بود، خاطرنشان کرد: هفته جوانان امسال نیز همانند سالهای گذشته برگزار میشود، البته چندین دیدار سمبلیک با موضوع جوانان خواهیم داشت.
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