عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تلاشهای بسیاری برای حل مشکلات جوانان از جمله ازدواج در کمیسیون اجتماعی انجام شده است. سال گذشته با جمع کردن 50 امضا دو فوریت پرداخت وام ازدواج را برای جلوگیری از در صف ماندن زوج ها برای دریافت وام جمع کردم که متاسفانه نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و یک فوریت آن تصویب شد. در حال حاضر نیز این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بایگانی شده است.

وی افزود: همچنین 3 هزار میلیارد تومان در کمیسیون اجتماعی برای پرداخت وام ازدواج مصوب کردیم که باز هم این میزان اعتبار به تعیین کمیسیون تلفیق نرسید. تنها کاری که توانستیم برای جوانان در کمیسیون اجتماعی انجام دهیم تصویب 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و متقاضیان جویای کار بود که قرار است از محل هدفمندی یارانه ها در اختیار بیکاران قرار گیرد.

افزایش تولید راهکاری برای حل مشکل اشتغال جوانان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکل دیگر جوانان که اشتغال است، گفت: تنها راه حل این بحران افزایش تولید ملی است که بدنبال آن اشتغال ایجاد می شود. مقام معظم رهبری نیز در دستورالعمل ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند که باید از تولید داخلی حمایت کرد.

به گفته عزیزی، حمایت از تولید داخلی به معنی اختصاص یارانه و پرداخت وام های بانکی بدون سود بالا و بدون در نظر گرفتن ربا است اگر قرار باشد سود بانکها به این میزان بالا باشد طرح تولید و اشتغال با شکست مواجه خواهد شد.

شرمنده جوانان هستم

وی با بیان اینکه من به عنوان یکی از نمایندگان ملت شرمنده جوانان هستم گفت: به رغم همه تلاش هایم در کمیسیون اجتماعی باید بگویم که هنوز کار اساسی برای جوانان نه در اشتغال و نه در ازدواج انجام نشده است. دولت نیز کار خاصی برای جوانان انجام نداده این در حالی است که جوانان از ابتدای انقلاب در همه عرصه ها حضور داشته و همواره در ایجاد حماسه اعم از سیاسی و اقتصادی نقش بسزایی داشته اند.

عزیزی عنوان کرد: اگر می خواهیم در حوزه اقتصاد و اشتغال حماسه ایجاد کنیم باید به جوانان تکیه کنیم و با اعتماد به آنها امکان تولید ملی و ایجاد اشتغال را افزایش دهیم.

جداسازی بخش جوانان از ورزش منطقی نیست

وی درباره جداشدن وزارت ورزش از جوانان نیز گفت: جداسازی منطقی نیست چرا که هزینه‌بر است. تنها راهکار موجود برای بررسی ویژه مشکلات جوانان تشکیل سازمانی مستقل زیر نظر وزارت ورزش و جوانان است تا بتوان اعتباری ویژه برای این سازمان تامین کرد. در غیر این صورت جداسازی بخش ورزش از جوانان غیر منطقی است.