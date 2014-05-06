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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۳۷

خبرهای خوش نیکبخت برای مردم کرمانشاه؛

هزینه های درمانی کرمانشاهی ها کاهش می یابد/ رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی

هزینه های درمانی کرمانشاهی ها کاهش می یابد/ رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کاهش 90 درصدی هزینه های درمانی مردم در طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: از این پس بیماران بستری شده در بیمارستان های دولتی تنها 10 درصد هزینه های درمانی را می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 90از این پس بیماران بستری در بیمارستان های دولتی کرمانشاه تنها 10 درصد هزینه های درمانی خود را پرداخت و ما بقی از سوی شرکت های بیمه ای و یا وزارت بهداشت و درمان پرداخت می شود.

وی یادآور شد: دولت تخفیف ویژه تری برای افراد روستایی قائل شده چرا که آن ها تنها پنج درصد هزینه های درمانی را متقبل می شوند و این می تواند بار زیادی از دغدغه های درمانی مردم را بکاهد.

نیکبخت در عین حال خاطرنشان کرد: افرادی می توانند از طرح تحول نظام سلامت استفاده کنند که حداقل 6 ساعت از زمان بستری شدن آن ها بگذرد و افرادی که به صورت سرپایی مداوا و یا مدت کوتاهی زیر زمان اعلام شده بستری شوند باید خود هزینه های درمانی را به صورت کامل پرداخت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد بیماران مرخص شده از بیمارستان های دولتی استان تا ساعت 14 روز گذشته را 268 نفر عنوان و خاطرنشان کرد: مجموع این افراد تنها 19 میلیون تومان پرداخت کردند در حالی که هزینه های درمانی آن ها 234 میلیون تومان می شد.

نیکبخت همچنین از رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان نیز خبر داد و گفت: از امروز هر مادری که در بیمارستان های دولتی و به روش طبیعی زایمان کند هیچ هزینه ای از وی دریافت نخواهد شد.

کد مطلب 2285853

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