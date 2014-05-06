به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درحالی دوشنبه شب برگزار شد که پس از پایان این نشست حمید استیلی سخنگوی هیات مدیره از انتخاب امیر عابدینی، جعفر کاشانی، حسین عبدی و بیژن ذوالفقارنسب به عنوان اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس خبر داد.

این اتفاق درحالی رخ داد که امیر عابدینی و بیژن ذوالفقارنسب اعلام کردند که از این انتخاب بی‌خبر بوده و به نوعی بدون هماهنگی قبلی نامشان در این فهرست قرار گرفته است.

در این رابطه قرار است عصر امروز امیر عابدینی به دیدار علیرضا رحیمی برود و در خصوص دلایل انتخاب خود و شرح وظایف این کمیته با مدیرعامل پرسپولیس به بحث و تبادل نظر بپردازد.

عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید نشست خود با رحیمی اعلام کرد که بعد از این جلسه در مورد عضویت یا همکاری نکردنش با کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، نظر قطعی‌اش را اعلام می‌کند.