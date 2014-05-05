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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۰۵

عصر امروز و با حضور در باشگاه؛

علی دایی لیست بازیکنان و برنامه هایش را به مدیرعامل پرسپولیس داد

علی دایی لیست بازیکنان و برنامه هایش را به مدیرعامل پرسپولیس داد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار با مدیر عامل باشگاه، لیست تکمیلی بازیکنان و برنامه‌هایش را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی ساعت 17 عصر امروز به ساختمان باشگاه پرسپولیس رفت و ضمن دیدار با علیرضا رحیمی، فهرست تکمیلی بازیکنان و برنامه کاری‌اش را ارائه کرد. دایی پس از دقایقی، باشگاه پرسپولیس را ترک کرد.
 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره که به منظور بررسی مسائل کلان باشگاه تشکیل شده، از علیرضا رحیمی درخواست کرد که در نشست هیات مدیره حضور یابد.
 
دایی در گفتگو با رحیمی تاکید کرد: جز ارائه لیست تکمیلی بازیکنان و برنامه‌های کاری و تمرینی تیم فوتبال، کار دیگری نداشتم و از شما خواهش می‌کنم در جلسه هیات مدیره حضور یافته و به امورات باشگاه رسیدگی نمائید. دایی در حالی که علیرضا رحیمی وی را مشایعت و بدرقه می‌کرد، ساختمان باشگاه پرسپولیس را ترک کرد.
 
نشست اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نیز از ساعت 17 عصر امروز در ساختمان باشگاه تشکیل شده و در حال برگزاری است.
 

کد مطلب 2285737

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