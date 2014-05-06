حسن حسین زاده سرپرست تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی قبل از بازی با ویتنام، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: جلسه هماهنگی پیش از بازی صبح امروز سه شنبه برگزار و مقرر شد بازیکنان ایران با لباس سفید و دروازه‌بان با لباس زرد به میدان بروند.

وی افزود: ساعت 16 به وقت محلی آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با ویتنام برگزار می‌شود. خوشبختانه هیچ کدام از بازیکنان مصدوم نیستند و با آمادگی کامل به مصاف ویتنام خواهیم رفت.

سرپرست تیم ملی فوتسال در پایان گفت: نکته‌ای که کمیته برگزاری مسابقات به ما یادآور شده این است که کارت زرد در این مرحله از مسابقات بخشیده نمی‌شود. قدرت بهادری و حمید احمدی هم دو بازیکن ایران هستند که کارت زرد دارند.