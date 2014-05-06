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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

ایران برابر ویتنام سفید می‌پوشد/ برگزاری آخرین تمرین شاگردان خسوس

ایران برابر ویتنام سفید می‌پوشد/ برگزاری آخرین تمرین شاگردان خسوس

تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا برابر ویتنام با لباس سفید بازی می‌کند.

حسن حسین زاده سرپرست تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی قبل از بازی با ویتنام، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: جلسه هماهنگی پیش از بازی صبح امروز سه شنبه برگزار و مقرر شد بازیکنان ایران با لباس سفید و دروازه‌بان با لباس زرد به میدان بروند.

وی افزود: ساعت 16 به وقت محلی آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با ویتنام برگزار می‌شود. خوشبختانه هیچ کدام از بازیکنان مصدوم نیستند و با آمادگی کامل به مصاف ویتنام خواهیم رفت.

سرپرست تیم ملی فوتسال در پایان گفت: نکته‌ای که کمیته برگزاری مسابقات به ما یادآور شده این است که کارت زرد در این مرحله از مسابقات بخشیده نمی‌شود. قدرت بهادری و حمید احمدی هم دو بازیکن ایران هستند که کارت زرد دارند.

کد مطلب 2286050

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