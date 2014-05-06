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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۵۶

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

سرمربی ویتنام: بازی با تیم ملی ایران مثل فینال است

سرمربی ویتنام: بازی با تیم ملی ایران مثل فینال است

سرمربی تیم ملی فوتسال ویتنام می‌گوید اعتماد به نفس بازیکنان تیمش بازی به بازی بهتر شده و دیدار با ایران در مرحله یک چهارم نهایی برای ویتنام حکم فینال را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گارسیا" در نشست خبری پیش از بازی دو تیم ملی فوتسال ایران و ویتنام در جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: از اینکه  برای اولین بار در تاریخ‌مان در مرحله یک چهارم نهایی بازی می‌کنیم خیلی خوشحالم. این مسابقه برای ما مثل یک فینال است.

وی افزود: اعتماد به نفس تیم من مرحله به مرحله و بازی به بازی بهتر شد. ما تلاش کردیم تا به بازیکنان استراحت بدهیم چرا که از دشواری‌های کار آگاهی داریم.

سرمربی تیم ویتنام در ادامه تاکید کرد: ایران تیم قدرتمندی است ولی باید بدانیم تمام تیم‌هایی که به مرحله یک چهارم آمده‌اند، خیلی قوی هستند و ما نیاز داریم تا در برای برنده شدن عالی بازی کنیم.

گاریا در پایان گفت: در ورزش شما باید فکر کنید که همیشه شانس دارید در غیر اینصورت ممکن است زود به خانه برگردید ( از مسابقات حذف شوید).

تیم ملی فوتسال ایران فردا چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا در ویتنام به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود.

کد مطلب 2286494

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