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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

کاندلاس: هنوز در بهترین فرم نیستیم/ بازی با ویتنام قشنگ می‌شود!

کاندلاس: هنوز در بهترین فرم نیستیم/ بازی با ویتنام قشنگ می‌شود!

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: روحیه جنگندگی و پیروزی را در بازیکنان تیم ایران می‌بینیم چرا که می‌خواهیم با ارائه نمایش خوب به مرحله نیمه نهایی برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، "خسوس کاندلاس"  پیش از بازی ایران با ویتنام در مرحله یک چهارم نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: صبح امروز سه شنبه  تمرین سبکی را انجام دادیم و بعد از ظهر هم تمرین با توپ و مرور کارهای تاکتیکی را در دستور کار قرار دادیم. خوشبختانه شرایط بدنی بازیکنان مطلوب است و مصدومیتی در تیم وجود ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره بازی با ویتنام هم گفت: بازی با ویتنام بازی قشنگی خواهد بود! چراکه آنها میزبان این دوره از مسابقات هستند و سالن با حضور تماشاگران پر خواهد شد. من پیش از این هم گفته بودم که ویتنام توانایی زیادی برای راهیابی به مراحل بالاتر دارد.

کاندلاس همچنین تاکید کرد: از الان تمام مسابقات برای ما حکم فینال را دارد. روحیه جنگندگی و پیروزی را در بازیکنانم می‌بینیم و می‌خواهیم با نمایش خوب، حضور خود در مرحله نیمه نهایی را تضمین کنیم.

سرمربی تیم فوتسال ایران در پایان گفت: ما می‌خواهیم در این تورنمنت بهتر شویم ولی هنوز در بهترین فرم قرار نگرفته‌ایم.

دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و ویتنام فردا چهارشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا از ساعت 16 به وقت تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2286063

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