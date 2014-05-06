به گزارش خبرنگار مهر، "خسوس کاندلاس" پیش از بازی ایران با ویتنام در مرحله یک چهارم نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: صبح امروز سه شنبه تمرین سبکی را انجام دادیم و بعد از ظهر هم تمرین با توپ و مرور کارهای تاکتیکی را در دستور کار قرار دادیم. خوشبختانه شرایط بدنی بازیکنان مطلوب است و مصدومیتی در تیم وجود ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره بازی با ویتنام هم گفت: بازی با ویتنام بازی قشنگی خواهد بود! چراکه آنها میزبان این دوره از مسابقات هستند و سالن با حضور تماشاگران پر خواهد شد. من پیش از این هم گفته بودم که ویتنام توانایی زیادی برای راهیابی به مراحل بالاتر دارد.

کاندلاس همچنین تاکید کرد: از الان تمام مسابقات برای ما حکم فینال را دارد. روحیه جنگندگی و پیروزی را در بازیکنانم می‌بینیم و می‌خواهیم با نمایش خوب، حضور خود در مرحله نیمه نهایی را تضمین کنیم.

سرمربی تیم فوتسال ایران در پایان گفت: ما می‌خواهیم در این تورنمنت بهتر شویم ولی هنوز در بهترین فرم قرار نگرفته‌ایم.

دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و ویتنام فردا چهارشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا از ساعت 16 به وقت تهران برگزار می‌شود.