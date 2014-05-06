طرح مدیریت چرا در 300 هزار هکتار از مراتع استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه طرح مدیریت چرا در بیش از 300 هزار هکتار از مراتع استان طی سال گذشته اجرا شده است، تصریح کرد: 429 فقره پروانه چرا تمدید و 45 مورد نیز صدور پروانه چرا در این مدت انجام شده است.

وی افزود: در سال گذشته 32 مورد نیز طرح مرتعداری واگذار شده است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از توزیع بیش از 15 تن بذور گیاهان مرتعی شامل اسپرس، یونجه، سکاله مونتانم، سرال و ... به منظور اصلاح و احیای مراتع در قالب طرح های مرتعداری خبر داد.

جلالی در خاتمه متذکر شد: 22 هکتار‌ دیمزارهای کم بازده جهت افزایش بهره وری به کشت علوفه پرداخته شده است.