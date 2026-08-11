ظرفیت ۴۷۴ هکتاری بیارجمند برای جهش تولید بذور مرتعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح سه‌شنبه در نشست بررسی عملکرد و روند پیشرفت طرح بهره‌وری ایستگاه تولید بذور مرتعی بیارجمند در محل اداره کل، اظهار داشت: ایستگاه تولید بذور مرتعی بیارجمند در شهرستان شاهرود با وسعت حدود ۴۷۴ هکتار و ۶ حلقه چاه، یکی از بزرگ‌ترین ایستگاه‌های تولید بذور مرتعی کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این مجموعه با هدف تولید بذور مورد نیاز پروژه‌های احیای مراتع و توسعه پوشش گیاهی، در قالب قرارداد ماده ۳ به مجریان طرح احاله مدیریت شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اینکه بهره‌برداری اصولی و مدیریت صحیح این ایستگاه می‌تواند ظرفیت تولید بذور مرتعی را افزایش دهد، توضیح داد: این اقدام می‌تواند بخشی از نیاز طرح‌های احیا و توسعه پوشش گیاهی در استان سمنان و دیگر مناطق کشور را تأمین کند.

رهایی یادآور شد: هدف از اجرای طرح بهره‌وری ایستگاه تولید بذور مرتعی بیارجمند، افزایش تولید بذر، تأمین نیاز طرح‌های احیای مراتع و رفع موانع اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای برنامه‌ها، رفع موانع اجرایی، ارتقای روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایستگاه و همچنین تحقق کامل تعهدات مجری مورد تأکید است.