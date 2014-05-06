23 میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینیان ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در راستای تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها بیش از 36 هزار مورد بازرسی از ابتدای سال جاری تاکنون از واحدهای صنفی و غیر صنفی گیلان انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد تمهیدات نظارتی و بازرسی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق این سازمان با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، نیروی انتظامی و مرکز بهداشت در دو شیفت صبح و عصر از تمامی انبارها، شرکت های پخش عمده و خرده فروشی و سردخانه های مواد غذایی سراسر استان در قالب گشت های مشترک، بازرسی خواهد کرد.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان هدف از این بازرسی ها را رصد مداوم کالاها و میزان موجودی آن در بازارهای استان و نظارت بر عدم افزایش غیرقانونی قیمت ها عنوان کرد.

وی با اشاره به تاکید دولت بر عدم افزایش قیمت ها در ماه های نخست اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در بازرسی های انجام گرفته اولویت نخست با کالاهای اساسی گروه یک شامل آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، برنج، روغن، شکر، سویا، مرغ، شیر خشک صنعتی، شیرخشک خام، کود اوره، فسفات، پتاس و کالاهای اساسی گروه دو شامل شیر پاستوریزه، ماست و پنیر، واکسن های دامی، سیب و پرتقال، کاغذ چاپ، روغن موتور، پودر شوینده، انواع لاستیک خودروهای سبک، تمامی مصالح ساختمانی، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون است.

حسینیان ادامه داد: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعلام نرخ های واقعی کالا از سازمان حمایت از مصرف کنندگان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش قیمت در کالاهای گروه یک و دو، پرونده متشکله برای پیگیری به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به مجموع بازرسی های انجام گرفته در حوزه اصناف و واحدهای غیر صنفی از ابتدای فروردین تاکنون گفت: طی این مدت 36 هزار و 841 مورد بازرسی انجام گرفته که از این تعداد یک هزار و 409 فقره منجر به تشکیل پرونده تخلف به ارزش ريالی افزون بر 23 میلیارد ریال و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق گیلان تصریح کرد: در این مدت یک هزار و 140 مورد گزارش مردمی نیز از طریق سامانه 124 به این اداره واصل که از این میزان 53 درصد منجر به کشف تخلف و تشکیل پرونده شد.

وی همچنین بیشترین تخلفات را در حوزه خدمات عمومی، غلات و حبوبات، مرکبات، مواد پروتئینی و حمل و نقل بین شهری عنوان کرد.

حسینیان تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی علاوه بر درج قیمت ها بر روی کالا ملزم به ارائه فاکتور به خریدار برای مبالغ بالای 15 هزار تومان هستند که در صورت درخواست خریدار برای کالای کمتر از 15 هزار تومان نیز باید به صدور فاکتور فروش برای خریدار اقدام کنند.

وی با اشاره به همکاری 10 هزار ناظر افتخاری در سراسر استان یادآورشد: شهروندان در اجرای هر چه موفق تر طرح تشدید نظارت و کنترل قیمت ها در اطلاع رسانی از طریق ستاد خبری سامانه 124 برای کنترل هر چه بیشتر با اداره بازرسی و نظارت این سازمان و بازرسان اتاق های اصناف همکاری کنند.