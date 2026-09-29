کشف ۲۸۹ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسینیان عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی خبازی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طی نیمه نخست سال جاری، یکهزار و ۳۳۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی حوزه آرد و نان شهرستان رشت انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، ۲۸۹ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. حسینیان ادامه داد: ارزش ریالی پروندههای متشکله و تخلفات مکشوفه بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال برآورد شده است.
معاون بازرسی اداره کل صمت گیلان؛ با اشاره به مهمترین تخلفات شناساییشده گفت: کمفروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، گرانفروشی، فروش اجباری کالا و خدمات مانند نان کنجدی، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، تداخل صنفی یعنی فروش شیرینی جات و عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی از جمله تخلفات مشاهدهشده در این بازرسیها بوده است.
وی تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر واحدهای عرضهکننده نان و آرد با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان، جلوگیری از تخلفات صنفی و ایجاد ثبات در بازار بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و اولویت نیز با گزارشات دریافتی از سامانه های 124 و سامانه جامع انبارها می باشد.
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