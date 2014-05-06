داعیه حقوق بشری غرب بدون انگیزه های انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح امروز به منظور بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران که قرار است در ابتدای نیمه دوم سال جاری به دور دوم یو.پی.آر حقوق بشر کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود برگزار شد. دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دول غربی در امر حقوق بشر مطرح می شود دارای انگیزه های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می شود.

دکتر محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می کنند که همانگونه که دادستان محترم به تفصیل بیان کردند در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت ها فراتر از رویه های سایر کشورها است، بخصوص درباره اعدام که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تایید دیوان عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه این میزان دقت در مکانیزم های قضایی در یک کشور بسیار کم سابقه است گفت: البته همه دنیا می دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه های انسانی است چرا که گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند .

لاریجانی با بیان اینکه مبنای روابط غرب با کشورها، نه دمکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه برای آنها سیطره نظامی و دسترسی به منابع و ذخایر و ثروت های ملت ها مهم است گفت: غربی ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته اند که ما آن را نمی پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را دربرابر تهاجامت حقوق بشری دارد و گزارش های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین المللی ما تشکیل می دهد.