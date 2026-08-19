به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست کمیته مناسب‌سازی شهرستان تنگستان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع مناسب‌سازی فضاهای شهری و عمومی اظهار کرد: در ساخت‌وسازهای جدید و ایجاد فضاهای جدید، الزامات مناسب‌سازی باید از همان مراحل اولیه طراحی و اجرا مورد توجه قرار گیرد و نباید مناسب‌سازی به‌عنوان اقدامی پس از اتمام پروژه‌ها در نظر گرفته شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت فراهم کردن دسترسی مناسب برای همه شهروندان، بر رعایت استانداردهای مناسب‌سازی در پروژه‌های عمرانی، معابر و فضاهای عمومی تأکید کرد و افزود: شهرداران و دهیاران باید نظارت جدی و مستمری بر اجرای ضوابط مناسب‌سازی داشته باشند تا این الزامات به‌درستی در پروژه‌های جدید رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: مناسب‌سازی فضاهای عمومی، اقدامی در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و فراهم کردن شرایط استفاده برابر همه شهروندان از امکانات و ظرفیت‌های موجود است و باید به یک اولویت در اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شود.