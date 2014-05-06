سوال از وزیر ورزش به صحن علنی مجلس رفت

نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز عصر این کمیسیون گفت: در دستور کار امروز کمیسیون سوال از وزیر ورزش و جوانان قرار داشت.که آقای اسداللهی از سوال خود انضراف دادند و تنها آقای بخشایش دو سوال از وزیر مطرح کرد.

وی افزود: سؤالات عمده آقای بخشایش به بحث مباحث مالی در فوتبال، انتصاب سجادی، کمیته ملی المپیک و اجرای برنامه توسعه و به طور کلی انتصابات آقای گودرزی در این وزارت خانه بعد از تصدی در این وزارت خانه مربوط می شد.

به گفته رییس کمیسیون فرهنگی، بخشایش از پاسخ های وزیر قانع نشد و سوال از وزیر به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.