مرادی: بیش از ۹ میلیون خودرو طی ۵ ماه وارد گیلان شده است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده در محورهای ورودی و خروجی گیلان، از فروردین تا مردادماه سال جاری در مجموع ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۰۶ وسیله نقلیه وارد استان شدهاند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۹ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۰۰ خودرو نیز از استان خارج شدهاند.
آزادراه قزوین-رشت پرترددترین محور ورودی گیلان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: آزادراه قزوین-رشت با ثبت سه میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۰۵ وسیله نقلیه ورودی، پرترددترین محور ورود خودرو به گیلان در پنج ماه نخست سال جاری بوده است.
مرادی ادامه داد: محور رامسر-چابکسر نیز با ثبت سه میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۲۱ وسیله نقلیه ورودی، در رتبه دوم پرترددترین محورهای ورودی استان قرار دارد.
ثبت بیش از ۳.۶ میلیون خروج خودرو از آزادراه رشت-قزوین
وی با بیان اینکه آزادراه رشت-قزوین بیشترین میزان تردد خروجی از استان را به خود اختصاص داده است، گفت: در پنج ماه نخست سال جاری سه میلیون و ۶۲۲ هزار و ۴۲۵ وسیله نقلیه از این محور از گیلان خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان اضافه کرد: در محور چابکسر-رامسر نیز دو میلیون و ۹۹۸ هزار و ۲۴ وسیله نقلیه خروجی ثبت شده است.
ثبت بیش از ۵ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ در مردادماه
مرادی در ادامه با اشاره به میزان مراجعه کاربران به سامانه اطلاعرسانی تلفنی ۱۴۱ در مردادماه اظهار کرد: طی این ماه در مجموع پنج هزار و ۵۲۸ تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ ثبت شده که این آمار شامل تماسهای بخش گویای سامانه و پاسخگویی کارشناسان بوده است.
وی افزود: در همین مدت ۴۰ پیام مردمی نیز از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان خاطرنشان کرد: سامانه گویای تلفنی ۱۴۱ بهعنوان پلتفرم اطلاعرسانی وضعیت راهها و ترافیک، اطلاعات مورد نیاز کاربران جادهای و عموم مردم را درباره شرایط محورهای مواصلاتی و وضعیت تردد در اختیار آنان قرار میدهد.
مرادی تصریح کرد: کاربران جادهای میتوانند از طریق این سامانه ضمن دریافت آخرین اطلاعات درباره وضعیت راهها و ترافیک، مسائل، درخواستها و مشکلات خود را نیز به مجموعه راهداری منتقل کنند.
وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر تردد در محورهای مواصلاتی گیلان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند و ارتباطی برای ارتقای اطلاع رسانی به کاربران جادهای و مدیریت بهتر جریان ترافیک تأکید کرد.
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