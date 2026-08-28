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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

مرادی: بیش از ۹ میلیون خودرو طی ۵ ماه وارد گیلان شده است

مرادی: بیش از ۹ میلیون خودرو طی ۵ ماه وارد گیلان شده است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: بیش از ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار وسیله نقلیه طی پنج ماه نخست سال جاری از محورهای ورودی وارد گیلان شده‌اند.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در محورهای ورودی و خروجی گیلان، از فروردین تا مردادماه سال جاری در مجموع ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۰۶ وسیله نقلیه وارد استان شده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۹ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۰۰ خودرو نیز از استان خارج شده‌اند.

آزادراه قزوین-رشت پرترددترین محور ورودی گیلان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: آزادراه قزوین-رشت با ثبت سه میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۰۵ وسیله نقلیه ورودی، پرترددترین محور ورود خودرو به گیلان در پنج ماه نخست سال جاری بوده است.

مرادی ادامه داد: محور رامسر-چابکسر نیز با ثبت سه میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۲۱ وسیله نقلیه ورودی، در رتبه دوم پرترددترین محورهای ورودی استان قرار دارد.

ثبت بیش از ۳.۶ میلیون خروج خودرو از آزادراه رشت-قزوین

وی با بیان اینکه آزادراه رشت-قزوین بیشترین میزان تردد خروجی از استان را به خود اختصاص داده است، گفت: در پنج ماه نخست سال جاری سه میلیون و ۶۲۲ هزار و ۴۲۵ وسیله نقلیه از این محور از گیلان خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اضافه کرد: در محور چابکسر-رامسر نیز دو میلیون و ۹۹۸ هزار و ۲۴ وسیله نقلیه خروجی ثبت شده است.

ثبت بیش از ۵ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ در مردادماه

مرادی در ادامه با اشاره به میزان مراجعه کاربران به سامانه اطلاع‌رسانی تلفنی ۱۴۱ در مردادماه اظهار کرد: طی این ماه در مجموع پنج هزار و ۵۲۸ تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ ثبت شده که این آمار شامل تماس‌های بخش گویای سامانه و پاسخگویی کارشناسان بوده است.

وی افزود: در همین مدت ۴۰ پیام مردمی نیز از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان خاطرنشان کرد: سامانه گویای تلفنی ۱۴۱ به‌عنوان پلتفرم اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و ترافیک، اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای و عموم مردم را درباره شرایط محورهای مواصلاتی و وضعیت تردد در اختیار آنان قرار می‌دهد.

مرادی تصریح کرد: کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق این سامانه ضمن دریافت آخرین اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها و ترافیک، مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را نیز به مجموعه راهداری منتقل کنند.

وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر تردد در محورهای مواصلاتی گیلان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و ارتباطی برای ارتقای اطلاع‌ رسانی به کاربران جاده‌ای و مدیریت بهتر جریان ترافیک تأکید کرد.

کد مطلب 6930184

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