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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

لاوروف: وضعیت تنگه هرمز نتیجه ماجراجویی آمریکا است

لاوروف: وضعیت تنگه هرمز نتیجه ماجراجویی آمریکا است

وزیر خارجه روسیه گفت وضعیت کنونی تنگه هرمز نتیجه ماجراجویی آمریکا و اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: تنگه هرمز تا پیش از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران کاملا باز بود و درباره وضع عوارض برای عبور از این آبراهه تا زمانی که آمریکا و اسرائیل ماجراجویی را آغاز نکرده بودند، صحبتی مطرح نبود.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو مایل نیست که برای عبور از تنگه هرمز عوارض وضع شود اما این موضوع جای گفتگوی بیشتر دارد.

روسیه منتقد رویکرد آمریکا در تجاوز به خاک کشورهای مستقل است. مسکو، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را از همان ابتدا محکوم کرده و خواستار پرهیز از مداخله قدرت های فرامنطقه ای در منطقه خلیج فارس شد.

کد مطلب 6930183

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