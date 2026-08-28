قیمت جهانی نفت ۶ شهریور؛ برنت ۸۹ دلار و ۱۰ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت نخستین افت هفتگی پس از دو هفته رشد قرار گرفت؛ این در حالی است که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان بر بازار انرژی سایه افکنده است.

به گزارش رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۸۹ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز ۰.۷۷ درصد کاهش یافت و ۸۲ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه معامله شد. برنت در مجموع این هفته حدود ۵.۳ درصد و WTI حدود ۴.۳ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

افت قیمت نفت در حالی رخ داده است که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. در مقابل، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد.

با وجود بهبود نسبی جریان صادرات، بازار همچنان نسبت به آینده عرضه نفت حساس است؛ زیرا تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان محسوب می‌شود و اختلال طولانی‌مدت در این مسیر می‌تواند فشار قابل توجهی بر عرضه جهانی و قیمت نفت وارد کند.

در معاملات روز پنجشنبه، نفت برنت ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۹ دلار و ۷۰ سنت رسید و نفت WTI نیز با رشد ۱.۶ درصدی، ۸۳ دلار و ۵۳ سنت معامله شد. با این حال، کاهش قیمت در معاملات روز جمعه باعث شد نفت در مجموع هفته در مسیر ثبت زیان قرار گیرد.

در مجموع، بازار نفت در شرایطی قرار دارد که از یک سو نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه از قیمت‌ها حمایت می‌کند و از سوی دیگر، افزایش جریان نفت از منطقه و امید به پیشرفت مذاکرات درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرده است.