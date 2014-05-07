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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

فوتسال جام ملت‌های آسیا/

ایران با شکست میزبان به نیمه نهایی راه یافت/ ویتنام گلباران شد

ایران با شکست میزبان به نیمه نهایی راه یافت/ ویتنام گلباران شد

تیم فوتسال ایران با برتری پرگل مقابل میزبان رقابتهای جام ملت‌های آسیا، ویتنام، به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان 10 دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا، امروز چهارشنبه در ورزشگاه "فو تو" شهر هوشی مینه با نتیجه 15 بر 4 مقابل ویتنام به برتری رسید.

برای تیم فوتسال ایران در این دیدار حسین طیبی (2، 10 و 24)، علی اصغر حسن زاده (25، 26، 28)، فرهاد فخیم (36 و 38)، محمد شجری (11، 29 و 32)، علیرضا وفایی (17 و 36) احمد اسماعیل پور (12) و بهروز جعفری (30) گل زدند.

برای ویتنام هم "پونگ ترونگ لوآن" (12 و 29)، "لی خانه هونگ" (22) و "پام تانه دات" (33) گلزنی کردند.

شاگردان خسوس کاندلاس در مرحله گروهی این رقابتها به ترتیب مقابل تیم‌های اندونزی، چین و استرالیا به پیروزی رسیده بودند.

در دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی، ژاپن در دیداری نزدیک با نتیجه 3 بر 2 از سد تایلند گذشت و کویت هم 5 بر 2 تیم استرالیا را شکست داد.

با این حساب، تیم‌های ژاپن و کویت فردا پنجشنبه در دیدار نیمه نهایی با یکدیگر بازی می‌کنند و ایران هم با برنده دیدار ازبکستان - لبنان بازی خواهد کرد.

دیدار پایانی سیزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا روز شنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2287330

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