ایران با شکست میزبان به نیمه نهایی راه یافت/ ویتنام گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان 10 دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا، امروز چهارشنبه در ورزشگاه "فو تو" شهر هوشی مینه با نتیجه 15 بر 4 مقابل ویتنام به برتری رسید.
برای تیم فوتسال ایران در این دیدار حسین طیبی (2، 10 و 24)، علی اصغر حسن زاده (25، 26، 28)، فرهاد فخیم (36 و 38)، محمد شجری (11، 29 و 32)، علیرضا وفایی (17 و 36) احمد اسماعیل پور (12) و بهروز جعفری (30) گل زدند.
برای ویتنام هم "پونگ ترونگ لوآن" (12 و 29)، "لی خانه هونگ" (22) و "پام تانه دات" (33) گلزنی کردند.
شاگردان خسوس کاندلاس در مرحله گروهی این رقابتها به ترتیب مقابل تیمهای اندونزی، چین و استرالیا به پیروزی رسیده بودند.
در دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی، ژاپن در دیداری نزدیک با نتیجه 3 بر 2 از سد تایلند گذشت و کویت هم 5 بر 2 تیم استرالیا را شکست داد.
با این حساب، تیمهای ژاپن و کویت فردا پنجشنبه در دیدار نیمه نهایی با یکدیگر بازی میکنند و ایران هم با برنده دیدار ازبکستان - لبنان بازی خواهد کرد.
دیدار پایانی سیزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا روز شنبه برگزار خواهد شد.
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