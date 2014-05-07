ژاپن با حذف تایلند به نیمه نهایی رسید/ کویت هم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا از ساعت 13 امروز چهارشنبه به وقت تهران در شهر هوشیمینه ویتنام آغاز شد که در یکی از مسابقات حساس امروز، تیم‌های ژاپن و تایلند به مصاف هم رفتند. این مسابقه در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به سود ژاپن به اتمام رسید تا ژاپنی‌ها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.

در دیگر دیدار همزمان امروز، تیم کویت با نتیجه 5 بر 2 از سد استرالیا گذشت و حریف ژاپن در بازی نیمه نهایی شد.

دو مسابقه دیگر مرحله نیمه نهایی ساعت 16 امروز چهارشنبه بین ایران با ویتنام و ازبکستان با لبنان برگزار می‌شود. برنده این دو مسابقه هم در مرحله نیمه نهایی برابر همدیگر به میدان خواهند رفت.